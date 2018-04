Nokia představí nové telefony v úterý 1. března. Mezi novinkami by neměla chybět ani inovovaná Nokia 6230i, o které jsme psali v tomto článku. Ten samý den by měl představit nové telefony také Sony Ericsson. Mezi představenými telefony by neměl chybět Sony Ericsson K750i (Clara), model zaměřený na hudbu a low-end K300i.

