Příští týden bude ve znamení novinek na veletrhu CommunicAsia (exkluzivní zpravodajství)

Veletrh CommunicAsia, který proběhne příští týden v Singapuru, lze považovat za druhou nejvýznamnější událost v oboru hned za hannoverským CeBITem. Díky přesunu zájmu výrobců směrem k asijským trhům získává CommunicAsia dále na významu. Již loni bylo na CommunicAsia představeno několik nových telefonů a letos lze podle prvních informací předpokládat ještě větší příval novinek. Některé z nich sice budou určeny jen pro nenasytný asijský trh, ale většina se dostane i na pulty evropských prodejen. Již loni jsme vás informovali o přehledu všech novinek představených na veletrhu CommunicAsia, článek najdete zde. Letos se můžete těšit na podrobné zpravodajství z tohoto veletrhu, který premiérově navštíví redaktoři serveru Mobil.cz. Každý den vám proto přineseme exkluzivní informace a fotografie z veletrhu. Na co se můžete těšit?

Nás samozřejmě nejvíce zajímají mobilní telefony a již podle předběžných informací můžeme očekávat několik světových premiér nových mobilů. Začít můžeme u Alcatelu, od kterého se očekává jeden low-endový model a jeden nový telefon střední třídy. Přesné označení zatím není známé, výrobce hlavně v druhém případě slibuje příjemné překvapení. Mnoho novinek zatím nepřímo avizuje SonyEricsson. Spekuluje se o nástupci modelu T65, možná se dostane i na nový low-end, když dávno představený R600 se poněkud zpožďuje. Je možné, že SonyEricsson ukáže i nástupce modelu T68i, podle všeho minimálně jeden model bude umět J2ME aplikace, tedy podporu Javy. Od Motoroly se očekává nový low-end C360 s barevným displejem a podle všeho i nějaké překvapení. Novinky lze očekávat i od Samsungu nebo Philipsu a pozadu jistě nezůstane Nokia a Panasonic. Hned několik nových telefonů s největší pravděpodobností představí Siemens, mělo by se jednat o nové low-endové modely a jednu luxusní novinku, že by se konečně na světlo světa dostalo véčko s barevným displejem?

Pokud chcete vědět, co se bude v oboru mobilních telefonů nosit ve zbytku letošního roku, a dozvědět se trendy pro rok příští, navštivte prostřednictvím Mobil.cz veletrh CommunicAsia. Do konce roku se již ve světě tak významná výstava nepořádá, takže další v pořadí bude až příští CeBIT. Každý den vám přineseme aktuální informace z veletrhu, fotografie a první informace o nových telefonech, a to celý příští týden od pondělí do pátku. Vedle mobilních telefonů se samozřejmě budeme věnovat i novým technologiím, příslušenství a vlastně všemu, co s mobilními telefony souvisí alespoň okrajově.

Doplněno 14.6.2002: Již známe označení nových modelů Siemensu. Bude se jednat o dva low-endy označené A50 a C55, a již z čísel je patrné, které současné modely zřejmě nahradí. Třetí novinkou bude asi opravdu véčkový model, označený CL50, který bude ale s největší pravděpodobností určen jen pro asijský trh.