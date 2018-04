Příští rok bude ve znamení hudby, fotek, rychlých dat a designu

Velcí hráči ve světě mobilních telefonů patří mezi nejinovativnější firmy. Bedlivě sledují módní trendy ve spotřební elektronice a ve chvíli, kdy se objeví zajímavá technologie nebo funkce, která by se do telefonu dala s přijatelnými náklady integrovat, zaměří se na ní.

Otěže mobilního průmyslu ovšem pomalu začínají přebírat operátoři. Nadnárodní korporace si dokáží vydupat úpravy telefonů i exkluzivní dodávky. Menší operátoři se snaží telekomunikačním gigantům bránit sdružením do Starmap aliance, jejichž členem se stal letos také Eurotel. Cílem této aliance je umožnit lokálním operátorům kooperovat na nadnárodním trhu a bránit se tak nabídkou globálních služeb v sítích dalších členů aliance.

Skupina velkých operátorů světa založila v letošním roce OMTP alianci, prostřednictvím které se budou snažit prosazovat své idee a standardy pro mobilní telefony. Na podobě telefonů pro sítě třetí generace, se tak budou mobilní operátoři podílet větší mírou, než jak je tomu u telefonů, které známe.



Uplynulý rok se nesl ve znamení fotomobilů, hudby a rychlých dat. Nokia dokázala jako první dostat na náš trh mobilní telefon s rozlišením 1 MPx, ale ani ostatní výrobci na sebe nenechali dlouho čekat. Závěrem roku se to již megapixely jen hemží a žádný z výrobců nehodlá tuto oblast v příštím roce podcenit.

Fotomobily všude, kam se podíváte

Dalším úkolem je kvalitu fotografií trochu vylepšit, protože výtvory některých levnějších fotomobilů se hodí maximálně pro zobrazení na miniaturním displeji. Zde se vize výrobců rozcházejí. Samsung a LG se celý rok předhání v tom, kdo představí fotomobil s větším rozlišením. Fotografie Samsungu SCH-S250 s rozlišením 5 MPx jsou již známé a podle tiskové zprávy chystá společnost i 10 MPx model. Obrovské fotky ale ještě nezaručují kvalitu, a například Nokia věří telefonům s menším čipem, které budou vytvářet kvalitní fotografie a zbytečně nezaplní paměť telefonu. MMS centra mobilních operátorů si navíc poradí maximálně se zprávou o velikosti 100 nebo 300 kB.

Samsung SCH-S250 s 5MPx fotoaparátem

Se „zbrojařskými závody“ společností Samsung a LG trochu kontrastuje jejich nabídka v České republice. Ačkoliv se jejich véčka těší velké oblibě, Samsungu D500 s rozlišením 1,3MPx se dočkáme až v únoru příštího roku a podobný osud potkal i LG T5100. Lídrem v oblasti imaging se hodlá stát Sony Ericsson, jehož model S700 je zatím nejlepším fotomobilem u nás. Na svět už unikly i první fotografie nového modelu s krycím názvem Clara, který možná v první polovině příštího roku přinese rozlišení dokonce 2MPx. T-Mobile Germany již v závěru roku zařadil do své nabídky 2MPx Sharp TM200. Siemens známý jako značka s dobrým poměrem cena/výkon hodlá představit 1,3MPx telefony i ve střední cenové třídě.

Světlo světa spatřily i první fotomobily s optickým zoomem, ale jeho přítomnost zatím způsobuje, že mobil dost naroste a stane se citlivý na otřesy. Uživatelé přitom zdaleka nejsou zvyklí zacházet s telefonem tak šetrně jako s fotoaparátem. Kapesní rozměry jsou navíc pro uživatele jedním z důležitých hledisek. Na scéně se ovšem objevily nové technologie v podobě tekutých čoček, které obdaří snímač optickým zoomem bez nutnosti implementovat jakékoliv pohyblivé součástky. Vynález francouzské firmy Varioptics již licencoval výrobce mobilních komponentů Senco (součást impéria Samsung) a první mobily s tekutou čočkou by se měly objevit již koncem příštího roku.

Rozšířit by se měly v roce 2005 fotokiosky, ve kterých budou mít uživatelé příležitost vytisknout si na počkání fotky z mobilních telefonů. Na otázku, jestli Samsung chystá pro Českou republiku fotomobil s optickým zoomem nebo rozlišením větším než 1MPx, odpověděli zástupci výrobce, že se jich dočkáme v druhé polovině příštího roku.

MP3 bude základ

První mobil s podporou MP3 spatřil světlo světa Koreji v říjnu roku 1999. Bohužel ale poněkud předstihl svou dobu a pro nezájem byl stažen z trhu. V roce 2004 se mobily rozehrály i ve stereu (Motorola E398) a oblibu si našla i MP3 vyzvánění. Hudba v mobilech je společně s pornografií největším lákadlem v oblasti datových služeb a výrobci, operátoři i třetí strany budou soupeřit o to, kdo na tom dokáže nejvíc vydělat.

Snaha předběhnout konkurenci ovšem vede k tomu, že se nečeká na standardy, a tak vznikají různé formáty a řešení přístupné jen z některých telefonů. MP3 bude ovšem podporovat stále více telefonů i ve střední třídě, a je otázkou času, kdy se objeví univerzální řešení, které bude schopné distribuovat celé skladby za přijatelnou cenu přímo do mobilů.

Sony Ericsson již představil řešení Play Now, které mělo uživatelům zpřístupnit krátké MP3 melodie na pár kliknutí. Jejich nápad se ovšem nesetkal s velkým pochopením operátorů, kteří se nechtějí nechat připravit o příjmy z melodií, a tak Play Now fakticky funguje jen v několika zemích. Motorola by měla v příštím roce představit výsledek své spolupráce s firmou Apple.

Není ovšem důvod se domnívat, že operátoři s nadšením přijmou mobilní telefon s podporou iTunes. Eurotel raději spustil vlastní distribuci hudby nazvanou Jukebox, která je dostupná jen z některých chytrých telefonů. Cenu mezi 40 a 60 korunami za skladbu (bez poplatku za přenesená data) ovšem nelze považovat za příliš lákavou. T-Mobile by měl svůj Mobile Jukebox spustit co nevidět. Cena za stažení skladeb bude bohužel podobná.

Tekutá čočka Varioptics - optický zoom bez pohyblivých součástí.

S překvapivým úspěchem se setkaly také ringback tóny. Jedná se o skladby, které volající slyší ve sluchátku během vyzvánění místo klasického tůtání. U nás, v Anglii a Německu tuto službu spustil T-Mobile a již v červnu registroval přes 500 000 uživatelů. Ringback tóny nabízí svým zákazníkům v západní Evropě také Vodafone Germany, Telefonica Spain a Tele2 Sweden. Agentura Mackenzie odhaduje, že jen v západní Evropě vydělá tato služba během letošního roku okolo 16 milionů dolarů. Bylo by proto překvapivé, kdyby si ostatní operátoři nechali v příštím roce ujít podíl na takovém koláči. Jako zajímavost uvádíme, že Nokia připravuje pro své telefony redukci ze Pop-Portu na standardní 3,5 mm jack.

Rychlá data budou v kurzu

Eurotel a CDMA se v letošním roce skloňovalo ve všech pádech. Ostatní nabídky našeho nejstaršího operátory ve stínu CDMA 1xEV-DO buď zanikly nebo za nic nestály. Vadou na kráse tomuto mobilnímu připojení jsou ošklivé a poruchové terminály, které s sebou uživatelé musí nosit nebo minimálně je kromě běžného telefonu musí navíc zakoupit. Společnost Qualcomm už představila první duální GSM/CDMA EV-DO čipy, a tak se dá očekávat, že příští rok si Eurotel osahá i některý mobil na podobném čipu postavený.

T-Mobile spustil EDGE a Oskar se již přiznal, že jej příští rok spustí. Eurotel zatím oficiálně EDGE neohlásil, ale podle dostupných informací na spuštění této technologie usilovně pracuje. Uvidíme, jestli se s EDGE nechá Eurotel od Oskara předběhnout. Všechny datové technologie by ovšem byly k ničemu, kdyby nebylo dost telefonů, které je budou podporovat.

Pro Nokii budou jedním ze stěžejních bodů právě výroba „multiradio devices“ (zařízení s podporou více druhů sítí jako Nokia 6630). Jako samozřejmost bere v příštím roce EDGE také Siemens. Infraport i Bluetooth se podle něj začne přesouvat do střední třídy. Samsung začne uvádět EDGE telefony od poloviny roku 2005. První Bluetooth Samsung bude D500, ale pak by již mely být touto technologií vybaveny všechny vyšší modely.

Nové funkce nejspíš neohromí

O Push to Talk (PTT) se dlouho šeptalo a Eurotel tuto službu v posledních dnech letošního roku spustil. Dobrá zpráva je, že PTT chystá i T-Mobile. Špatná zpráva je, že nabídka Push to Talk bude směřována jen na firemní klientelu. Jak dobře lze přenášet hlas po GPRS /EDGE se ale dozvíme až v příštím roce. Eurotel nás letos už k PTT nepustí. Hlavně na firemní klientelu se budou zaměřovat také nadstandardní e-mailové a synchronizační řešení jako BlackBerry. T-Mobile se totiž rozhodl rozšířit podporu BlackBerry i na Windows Mobile a Symbian. V BlackBerry hodně věří také Siemens, a tak se pravděpodobně dočkáme pokračování SK65. Sony Ericsson slíbil chytrý telefon ve střední cenové kategorii.

Na vzhledu přece jen záleží

Mobilní telefon má již skoro každý a drtivá většina lidí je už pouze vyměňuje. Výrobci i zákazníci proto budou klást stále větší důraz na design. Rozšířit portfolio produktů tak, aby pokrylo všechny zákaznické skupiny plánuje Sony Ericsson. Přípravu nových rozmanitějších telefonů potvrzuje i Nokia. V závěru roku 2005 by se měly konečně objevit i symbianové modely s QVGA displejem. Siemens chystá nástupce oblíbeného odolného M65 a proslýchá se, že by se dokonce mohlo jednat o véčko. Kromě již zažitých véček, se na našem trhu začnou objevovat ve větší míře také telefony typu slider, u kterých se klávesnice vysunuje jako šuplík. Celkově lze říct, že se na trhu začnou objevovat specifické telefony pro specifické skupiny uživatelů.



Žádné nové super vlastnosti ovšem na obzoru nejsou a do značné míry se bude příští rok jen vylepšovat to, co už známe. Sony Ericsson se přiznal, že nějaké nové funkce přeci jen v zásobě má, ale podrobnosti neprozradil. Nedostatek inovací přesto podle IDC způsobí, že během roku 2005 se začne snižovat tempo růstu mobilního trhu. Například v Japonsku, které je ve vývoji mobilního trhu o rok až dva před Evropou se během letošního října prodalo o 40 % méně telefonů než za stejné období minulého roku.