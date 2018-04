Příští nexus bude opět od Samsungu, HTC spojí síly s Facebookem

Samsung vyráběl speciálně pro americký Google už model Nexus S (více o modelu čtěte zde) a v současnosti vyrábí model Galaxy Nexus (recenze zde).

Příští nexus by měl znovu jako první nabídnout nejnovější verzi systému Android. Do prodeje by se měl dostat nejdříve ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Samsung jako největší výrobce smartphonů s androidem tak dostal přednost před dalšími výrobci. Úplně první smartphone vyvinutý společně s Googlem vyrobilo před lety HTC. HTC ale nástupce Nexusu One (více o prvním nexusu zde) v dohledné době vyrábět nebude.

HTC tak znovu zkusí štěstí se smartphonem upraveným pro sociální síť Facebook. Obě společnosti na vývoji nového modelu spolupracují, uvedl Digitimes. HTC už dříve mělo dva "Facebook smartphony", modely Salsa a ChaCha. Ani jeden z těchto telefonů ale velkou díru do světa neudělal.