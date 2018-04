Příští iPhony OLED displeje nedostanou. Musí si vystačit s LCD

15:21 , aktualizováno 15:21

Apple dosud u svých iPhonů zůstává věrný LCD panelům, u očekávaných hodinek Watch ale firma vsadila na typ OLED. Podle analytiků z JP Morgan ale tento odskok neznamená, že by do budoucna od LCD obrazovek u iPhonů upustila. Naznačuje to nedávná miliardová investice do společnosti Japan Display.