Příští iPhone už bude mít větší displej, shodují se analytici

Použití většího displeje očekávali analytici již u iPhonu 5s (více zde). Nakonec ale v tomto ohledu zůstalo od doby "pětky" vše při starém, velikost ani rozlišení displeje se nezměnilo.

Příští model telefonu, jež by mohl nést označení iPhone 6, má ale přinést velkou změnu. Analytik společnosti Jefferies and Co. Petr Misek předpovídá, že by displej mohl narůst do velikosti 4,8 palce. Pokud by se zachoval poměr stran, pak by se šířka telefonu při velmi úzkém rámečku mohla pohybovat okolo 65 milimetrů. To je ještě hodnota, která zaručuje docela pohodlné ovládání telefonu jednou rukou.

David Hsieh z firmy DisplaySearch je v odhadech odvážnější, podle jeho informací od klíčových dodavatelů dílů Applu totiž v Cupertinu testují hned dvě velikosti budoucího iPhonu: první se 4,7" displejem s HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů) a druhý s panelem o palec větším při rozlišení FHD (1 080 × 1 920 bodů).

Zařízení s 5,7palcovým displejem by už ale nebylo čistokrevným smartphonem, ale křížencem tabletu a smartphonu, pro které se používá označení phablet. Navýšení diagonály displeje u příštího iPhonu předpokládá i společnost KGI Securities. Jejich analytik Ming-Chi Kuo předpokládá, že úhlopříčku displeje by mohlo charakterizovat číslo mezi 4,5 a 5 palci.

K takovému odhadu se také přikláníme. Přeci jen scénář, že by Apple příjemně kompaktní smartphone skokově proměnil v obtížně ovladatelné šestipalcové monstrum, není příliš pravděpodobný.