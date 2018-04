Spekulace: sedmý iPhone ve dvojí velikosti a mnoha barevných provedeních

Co se týče velikosti displeje, odolával Apple četným výzvám konkurence opravdu dlouho a rozměr 3,5 palce u iPhonu udržel až do října 2011. Loni už iPhone 5 přišel s větším displejem. Šířka sice zůstala stejná, ale panel povyrostl do výšky, čímž se diagonála zastavila na rovných čtyřech palcích.

Blíží se uvedení již sedmé generace přístroje, a tak jako obvykle sílí nejrůznější spekulace, co iPhone 5S (bude-li se tak opravdu jmenovat) přinese.

Analytik Brian White se domnívá, že by v létě mohly být představeny rovnou dva, nebo tři iPhony, které by se lišily velikostí displeje. Uvedl to na základě setkání s některými hlavními dodavateli dílů pro Apple.

"Věříme, že Apple si je vědom toho, že jedna velikost iPhonu nemusí vyhovovat každému, a nabídne proto uživatelům možnost výběru, což by mohlo zvýšit tržní podíl firmy v segmentu chytrých telefonů" uvedl White.

Předpokládané velikosti panelů u příštího iPhonu už však nekonkretizoval. Připomeňme, že White příchod iPhonu ve více velikostech a několika barevných provedeních předpovídal už lednu.

Uspěl by iPhone s 5" displejem?

Uživatelé iPhonu byli v otázce zvětšování displeje a celkových proporcí telefonu dlouho zdrženliví a dá se říci i konzervativní. V četných průzkumech označovali 3,5" panel za ideální kompromis mezi velikostí a pohodlím ovládání (více k tématu v tomto článku). Právě proto Apple displej u aktuálního modelu pouze povytáhl směrem vzhůru, a změnil tak poměr jeho stran. Šířka telefonu však zůstala stejná jako u verze 4/4S.

Proto není příliš pravděpodobné, že by u Applu připravovali pětipalcové monstrum, jakou jsou třeba Samsung Galaxy S 4 nebo Xperia Z od Sony.

Ovšem displej velikosti okolo 4,5 palce už takové sci-fi být nemusí. Menší iPhone by pak mohl mít stejný displej jako současná generace. Zároveň je jasné, že by se přístroje významně lišily také vnitřní výbavou. Zmenšený iPhone by měl displej nejen menší, ale i s nižším (stávajícím) rozlišením, a tak by na vykreslování nebylo potřeba tak výkonného hardwaru.

Ostatně, zadní panel domnělého levného iPhonu se už objevil - více zde.

Pokud by totiž Apple razantně zvětšil úhlopříčku a rozlišení ponechal neměnné (640 × 1 136 pixelů, 326 PPI), pak by jeho jemnost při uvažovaném rozměru 4,5 palce klesla pod 290 bodů na palec. Aktuálně nejjemnější displej má HTC One (4,7" při Full HD, 468 PPI). A takto výrazně by v tomto ohledu Apple jistě na konkurenci ztrácet nechtěl.

Větší a dražší, menší a levnější

Apple by tak současně mohl nabízet dvě verze telefonu, větší by přitom cenově kopírovala, nebo se jen mírně lišila od současných cen iPhonu 5. Menší a hůře vybavená by pak mohla být citelně levnější, což by Applu mohlo pomoci uspět v cenové válce, kterou výrobci rozpoutali v kategorii androidích přístrojů střední a vyšší třídy. Cena takového iPhonu by se mohla pohybovat okolo 7 až 8 tisíc korun, respektive spíše do 10 tisíc korun.

Otázkou je, zda by Apple nadále nabízel k prodeji i předcházející generace iPhonu s menší vnitřní pamětí, jako tomu je dosud. Kdo touží po iPhonu, ale nemůže za telefon utratit 16 tisíc, si může stále koupit iPhone 4 za necelých 10 tisíc. To je ovšem na bezmála tři roky starý přístroj opravdu hodně.

V každém případě je jisté, že pokud by příště dal Apple uživatelům na výběr kromě dvojího barevného provedení a paměťové nálože i dva různé přístroje, krok stranou by to nebyl. Je totiž pravděpodobné, že pro mnohé majitele stávající generace je představa příštího iPhonu s displejem podobně velkým a kvalitním, jako má nejlepší androidí konkurence, poměrně lákavá.