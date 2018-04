Zaměstnanec Vodafonu prozradil, příští iPhone se začne prodávat 25. září

Současná dvojice iPhonů 6 a 6 Plus je prodejním hitem. Apple ale zcela jistě na podzim chystá nástupce. Spekuluje se, že opět přijdou na trh dva modely, menší a větší. Podle všech indícií by se přístroje měly jmenovat 6s a 6s Plus. Odpovídá to dlouhodobé strategii Applu, který zcela nové modely představuje jednou za dva roky.

Redaktoři magazínu Mobile News viděli interní e-mail zaměstnance Vodafonu, v němž operátor uvádí, že nový iPhone bude u tohoto operátora dostupný 25. září. Předprodej pak bude zahájen o pár dnů dříve 18. září. V mailu je nový iPhone označený jen jako „nový iPhone“ a o novince se zde mluví v jednotném čísle.

Server Phone Arena k tomu přidal informace s původem v Řecku, podle kterých by premiéra novinky měla proběhnout 8. září. Uvedená data zhruba odpovídají loňským termínům premiéry a zahájení prodeje modelů 6 a 6 Plus. Premiéra byla 9. září, prodej na vybraných trzích začal 19. září. V Česku se ale telefon začal prodávat až o měsíc později.

Loni unikl termín zahájení prodeje přes německý T-Mobile, který uváděl správné datum některým zákazníkům na infolince s velkým předstihem už koncem června. Chtěl je udržet pod smlouvou.

Nový iPhone má přinést několik vylepšení. Spekuluje se o displeji s vyšším rozlišením, novém fotoaparátu s 12Mpix snímačem a dalších novinkách (více zde). Měl by mít i pevnější tělo s jiné slitiny hliníku, aby se neopakovala aféra bendgate s ohýbajícím se tělem většího modelu 6 Plus.