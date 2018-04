Půjde příštímu iPhonu sejmout kryt? Nový patent tomu nahrává

O novém patentu, který evokuje možnost výměnných objektivů, informoval portál CNet. Pokud by se tak opravdu stalo, uživatelé by měli na výběr více výměnných krytů, což by u Applu znamenalo revoluci. Doposud byly totiž všechny modely "jablečného telefonu" uzavřeny bez možnosti výměny krytu nebo baterie.

Apple už v říjnu loňského roku představil iPhone 4S se zabudovaným fotoaparátem vybaveným podle marketingových sloganů "naprosto novou optikou, která z něj umožňuje udělat jediný fotoaparát, jaký člověk může potřebovat". Přístroj měl například osmimegapixelové rozlišení a světelný objektiv s clonou 2,4. Teď chce možná mobilní fotografování posunout ještě o krok dále.

O šesté generaci populárního smartphonu toho ale jinak zatím mnoho nevíme. Téměř jisté je pouze to, že šestý iPhone nabídne čtyřpalcový displej, jehož poměr stran bude blízký 16:9. Jaké vychytávky Apple nakonec pro uživatele přichystá, si ještě budeme muset několik měsíců počkat.