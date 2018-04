Příští iPhone by mohl být králem fotomobilů, má fotit jako zrcadlovka

Serveru The Tech Block to sdělil analytik společnosti Daring Fireball John Gruber, který produkty Apple dlouhodobě sleduje a často se vyjadřuje k chystaným novinkám.

Podle něj bude nový fotoaparát představovat mezigeneračně přímo skokové zlepšení. Ačkoli nejsou známy žádné technické detaily, použito by mohlo být řešení podobné tomu, jež HTC použilo u populárního One M8. Tedy snímač s ultrapixely, který díky své ploše zachytí více světla a doplňuje ho tradiční 13MPix snímač. Ten je naopak schopen dodat lepší obrazovou informaci.

Jakkoli to zní nepravděpodobně, kvalita snímků zachycených příští generací iPhonů by se prý měla blížit výsledkům pořízených digitální zrcadlovkou.

Dodavatelem fotomodulů pro Apple by mohla být izraelská společnost Corephotonics, která stojí i za návrhem fotoaparátu pro One M8. Aktuálně vyvíjí systém, který rovněž využívá dvou objektivů, každý má ale různou ohniskovou vzdálenost.

Přepnutím z jednoho objektivu na druhý by tak byly snímané objekty zachyceny s pod jiným zorným úhlem, dvojice objektivů s fixním ohniskem by tak nahradila optický zoom. Stejně tak by bylo možné zkombinovat nejlepší obrazovou informaci ze snímků zachycených oběma objektivy a jejich proložením získat nejlepší možný obrázek.

Právě podobná řešení by se mohla přiblížit objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností, který by ale jinak potřeboval mnohem více prostoru, byť by změna ohniska samozřejmě byla skoková.

Takový objektiv by si totiž vyžádal spoustu prostoru, tedy velkou tloušťku zařízení, než jakou jsou výrobci u svých vlajkových modelů sto akceptovat.

Není vyloučeno, že s obdobným vlastním návrhem přijde také společnost Sony, která je dlouholetým dodavatelem fotomodulů pro Apple.

Teprve před několika dny představila nový 21MPix senzor IMX230, který je se svojí velikostí 1/2,4" (rozměr pixelu 1,12 mm) menší než předchozí typ (1/2,3"), ovšem díky nové technologii má navzdory tomu přinést lepší obrazovou kvalitu a lepší funkcionalitu.

21MPix verzi, která se jistojistě objeví u chystané Xperie 4 a později také v dalších smartphonech, doplní 16MPix verze se stejným typem čipu. Ta bude naopak určena do středního cenového segmentu.

Hlavním lákadlem je fázová detekce obrazu, která se u smartphonů objeví vůbec poprvé. K bezproblémovému zachycení rychle se pohybujících objektů pak půjde využít 192bodové automatické ostření. Snímač dále bude umět pořizovat HDR videa v rozlišení 4K a HDR fotografie pak zachytí v mnohem vyšším rozlišení, než dokážou současné snímače.

Do nových iPhonů by tak mohl být vsazen i tento Sony modul, skokově lepší by oproti současné generaci jednoznačně byl. Masová produkce snímačů IMX230 by měla být zahájena v dubnu příštího roku.