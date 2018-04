Příští iPhone bude osmička, potvrdil zaměstnanec Applu v Izraeli

Letos Apple s iPhony 7 porušil dosavadní tradici, že každý druhý rok přichází iPhone se zcela novým designem. Řady 6, 6s a 7 jsou si totiž natolik podobné, že není vůbec obtížné je mezi sebou zaměnit. Designové odchylky jsou minimální, novinkou jsou u sedmičky především nová barevná provedení včetně nejobtížněji dostupné lesklé černé (jet black).

Podle nejnovějších informací Apple příští rok s chystaným iPhonem poruší další zavedený zvyk a sice, že číslovku v označení následující rok doplní „esko“. Letos byl uveden 7, příští rok by tak logicky měl přijít 7s. Jenže nejmenovaný zaměstnanec Applu deníku Business Insider prozradil, že se už pracuje na celé nové kolekci produktů Apple, a to včetně iPhonu 8. Bylo tedy přímo potvrzeno modelové označení příštího telefonu s logem nakousnutého jablka.

A jelikož příští rok uplyne deset let od uvedení prvního iPhonu, očekává se, že osmička přinese razantní změny a to nejen ve výbavě, ale právě i v designu. A ono „esko“ v názvu by signalizovalo jen mírné změny a přílišnou podobnost s letošní verzí a bylo by tedy spíše matoucí. Jedenáctý iPhone v historii se potřebuje od předchůdce jasně odlišit i číslovkou.

V Izraeli má Apple obří vývojové centrum

Rozhovor se zaměstnancem Apple probíhal nedaleko produkčního centra firmy v Izraelském městě Herzliya. Centrum funguje asi čtyři roky, čítá přibližně 800 zaměstnanců a nachází se asi 15 kilometrů severně od Tel Avivu.

Zřízeno bylo krátce na to, co Apple převzal dvě tamní společnosti. V roce 2012 koupil výrobce flash pamětí Anobit, o rok později se stal majitelem firmy PrimeSense, předního výrobce 3D senzorů, který byl použit třeba u zařízení Kinect pro Xbox 360 od Microsoftu.

Loni pak pod křídla Applu přešla společnost LinX, která se specializuje na vývoj a produkci fotoaparátů pro mobilní zařízení. Právě zde vznikal třeba dvojitý fotoaparát pro právě uvedený iPhone 7 Plus. Nepřekvapí proto, že v Izraeli má Apple druhé největší centrum pro výzkum a vývoj.

Zaměstnanec nebyl, co se týká výbavy, nijak konkrétní a pouze uvedl, že iPhony 8 budou mít lepší fotoaparáty, což je ale něco, co se obecně očekává.

Reportéři z Business Insideru tedy oslovili ještě dalšího pracovníka z centra, ovšem ten se o dění v zákulisí Applu s novináři odmítl bavit úplně. Dřívější spekulace iPhonu 8 připisují třeba bezdrátové nabíjení, OLED displej přes celé čelo nebo tělo z keramiky (více zde).