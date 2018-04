Příští iPhone bude mít odolnější konstrukci a nabídne LTE

Doposud není jisté, jak se bude příští iPhone jmenovat. Je pravděpodobné, že i v tomto segmentu Apple přejde na obecné značení jako v případě třetího iPadu. Šestý iPhone by se tak jmenoval prostě jen nový iPhone. Ale to je jen nezajímavá spekulace.

Za nezajímavou však naopak nelze označit zmínku serveru ETNews o spolupráci Applu s firmou LiquidMetal Technologies. Společnost z Cupertina údajně zaplatila 20 milionů dolarů za práva užívání obdivuhodné slitiny LiquidMetal u svého nadcházejícího produktu. Nejde přitom o právě uzavřený obchod. Suma byla z Applu na konto společnosti převedena už v polovině roku 2010, tedy ještě v době vládnutí tehdejšího šéfa Applu Steva Jobse.

LiquidMetal aneb telefon stále jako nový

LiquidMetal je unikátní slitina titanu, zirkonu, niklu, mědi a několika dalších přísad, které výslednému materiálu dávají výjimečné vlastnosti. Materiál je podobně jako sklo amorfní, tedy bez pravidelné krystalografické struktury. Na rozdíl od něj je ovšem mnohonásobně tvrdší, dokonce 1,5× tvrdší než nerezová ocel, při srovnání s titanem je slitina tvrdší až 2,5×.

Přesto ale na pohled i na omak bude LiquidMetal připomínat sklo. Vysoká tvrdost a pevnost ale zajišťuje, že by takový smartphone byl odolný proti běžnému nošení a škrábance by se na jeho povrchu nemusely objevit ani po několika letech používání, což o současné (ani předchozí) generaci iPhonu rozhodně neplatí.

LiquidMetal je slitina obdivuhodných vlastností.

Tělo by navíc bylo tvořeno monoblokem kovu a nikoli smontovaného obvodového kovového rámečku a skla. Tendence tvořit kryty smartphonů z jednoho kusu, ať už plastu nebo kovové slitiny, v poslední době sílí.

Společnost vlastnící LiquidMetal v březnu neurčitě uvedla, že již začala s distribucí komerčních dílů pro několik svých odběratelů. Konkretizovat, o které společnosti jde, už ale její představitelé odmítli sdělit.

Zajímavostí je, že se majitelé předchozích generací iPhonu již s materiálem LiquidMetal nevědomky setkali. Podle serveru Apple Insider totiž byl z této slitiny vyroben šperhák na vysunutí šuplíku na SIM kartu.

Bude iPhone s LiquidMetal ještě dražší?

Otázkou je, jak by se použití odolné slitiny promítlo do ceny. Telefony Apple vždy patřily k vůbec nejdražším smartphonům a cena současné generace s 64GB pamětí atakuje 20 tisíc korun. Není pochyb, že by použití exkluzivní slitiny ještě vyšroubovalo konečnou cenu telefonu.

V souvislosti s nižší cenou se opět začíná hovořit o menší, hůře vybavené a tím pádem i levnější verzi iPhonu s dovětkem Nano. Apple se totiž se svou cenovou politikou může jen horko těžko prosadit ve střední třídě, o což se v současnosti snaží výprodejovými cenami u iPhonu 4 a verze 3GS. Má to ale háček, za srovnatelné ceny lze totiž mezi androidí konkurencí velmi snadno vybrat lépe vybavený přístroj.



VIDEO: Koncept iPhone 5 na videu. Realita nebo fikce? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pro srovnání: za cenu iPhonu 4 s 8GB pamětí (11 990 Kč) lze koupit Galaxy S II s větším displejem, rychlejším čipsetem a větší dále rozšířitelnou pamětí. Ani iPhone 3GS za necelých 9 tisíc většinou ve srovnání s konkurencí příliš neobstojí.

Výbavu definoval nový iPad, velkou neznámou je displej

Očekává se, že hardwarová výbava bude kopírovat parametry nového iPadu. Zcela určitě tak bude nasazen dvoujádrový čipset Apple A5X, kterému sekunduje čtyřjádrový grafický čip disponující obrovským výkonem.

Poslední spekulace pak potvrzují integraci komunikačního modulu s podporou extrémně rychlých mobilních dat LTE. Horní strop uživatelské paměti pak zřejmě zůstane na 64 GB a minimem bude asi i nadále 16 GB.

Velkým otazníkem jsou parametry zobrazovače, u kterého Apple používá označení Retina. Apple letos již bude muset reagovat na konkurenční špičky s androidem, u kterých je běžná velikost displeje 4,6", a displej pro jablečný telefon poprvé v historii nafouknout. Z dřívějšího článku vyplývá, že i kdyby narostl do velikosti 4", stále by měl právo používat jméno Retina.