Příslušenství pro kapesní počítače SONY CLIÉ

Není snad třeba připomínat, že Palm OS kompatibilní kapesní počítače SONY CLIÉ patří mezi to nejlepší, co vůbec lze v oblasti "palmů" sehnat. K jednotlivým modelovým řadám SONY CLIÉ lze dokoupit řadu zajímavých doplňků - klasickými Memory Stick paměťovými kartami a náhradními stylusy počínaje a třeba digitálním fotoaparátem konče. V následujícím přehledu najdete výčet většiny z toho nejzajímavějšího příslušenství, které většinou nabízí přímo společnost SONY na svých stránkách, respektive internetovém obchodě Sony Style. Přehled neobsahuje všechny typy synchronizačních kolébek, ale pouze ty nejzajímavější. Uváděná kompatibilita s různými modely CLIÉ je vzhledem k jejich počtu a mnoha modelovým řadám pouze orientační, přesné specifikace daného příslušenství najdete na stránkách Sony Style.



Memory Stick® Camera Module (PEGA-MSC1)

Miniaturní digitální fotoaparát na otočném kloubu, o kterém jsme už na Palmare psali, takže pouze stručně - maximální nativní rozlišení 320 x 240 bodů, napájení přes Memory Stick slot, součástí dodávky je Memory Stick Camera Application 1.0, Picture Gear 1.1 a CLIÉ Paint 1.0.

Kompatibilní s CLIÉ: PEG-N/NR, PEG-T, PEG-SJ, PEG-SL

Cena: 150 USD



Memory Stick Bluetooth Module (PEGA-MSB1)

Novinka dostupná v druhé polovině září rozšiřující komunikační možnosti SONY CLIÉ - například o spolupráci s mobilním telefonem podporujícím GPRS, bezdrátový přenos dat z/do jiného kapesního počítače apod.

Kompatibilní s CLIÉ: různé modely vybavené Memory Stick Media slotem

Cena: na evropském trhu cca 200 EUR



Versatile Carrying Bag (PEGA-CA61/L), 80 USD

Carrying Case - Red/Black (PEGA-CA30/R/B), 40 USD

Pouze výběr z mnoha společností SONY nabízených typů obalů a cestovních tašek vhodných pro různé modelové řady SONY CLIÉ (PEG-NR, PEG-N, PEG-T, PEG-S, PEG-SL, PEG-SJ).





Miniaturní QWERTY klávesnice pro psaní poznámek a kratších textů napájená přímo z kapesního počítače.PEG-T, PEG-SJ, PEG-SL, PEG-NR50 USDTakřka plnohodnotná umělohmotná skládací QWERTY klávesnice s klávesami plné velikosti pro psaní poznámek i delších textů napájená přímo z kapesního počítače.PEG-NR, PEG-T, PEG-SL, PEG-SJ90 USDRelativně standardní gamepad pro pohodlnější ovládání her napájený přímo z kapesního počítače. Součástí dodávky je i hra COLUMNS z produkce společnosti SEGA.PEG-NR, PEG-T, PEG-SL, PEG-SJ40 USDCestovní analogový 56K modem pro některé SONY CLIÉ napájený AAA bateriemi. Modem je možné použít i pro synchronizaci dat s notebookem nebo desktopem přes USB rozhraní, USB kabel je součástí dodávky - podporovány jsou operační systémy Windows 98 / 98SE / ME / 2000.PEG-N, PEG-S130 USDNáhradní univerzální AC adaptér (nenabíjí baterie u PEG-SL10) vybavený potřebnými redukcemi a schopný pracovat v rozmezí napětí 100-240V / 50-60 Hz, výstupní napětí je 5,2V / 2000 mA. Přívodní kabel má dálku zhruba 2,6 metru, hmotnost adaptéru včetně kabelu je cca 200 gramů.PEG-T, PEG-SJ, PEG-NR, PEG-SL30 USDExterní napájecí adaptér pro SONY CLIÉ prodlužující dobu provozu na baterie. Adaptér obsahuje 4 klasické alkalické AA baterie (používat je ale možné i NiCd a NiMH akumulátorové články), bez baterií váží cca 50 gramů a poskytuje proudový výstup 5,2V / 500 mA.PEG-NR, PEG-T, PEG-SJ40 USDOchranná fólie na displej zabraňující jeho poškrábání při psaní graffiti znaků.různé modely s klasickou i virtuální graffiti ploškou (PEG-T, PEG-SJ, PEG-SL, PEG-NR)10 USDAuto adaptér pro dobíjení kapesního počítače z automobilového 12V cigaretového zapalovače s délkou kabelu cca 1,5 m a proudovým výstupem 5,2V / 2000 mA.PEG-NR, PEG-T, PEG-SJ40 USDUniverzální modulární cestovní synchronizační kabel s připojením na USB rozhraní. Délka kabelu je cca 1,5 metru, součástí dodávky je i příslušná redukce hlavního konektoru.PEG-T, PEG-SJ, PEG-NR, PEG-SL25 USDAudio adaptér, jehož připojením povýšíte CLIÉ do role MP3 přehrávače. Adaptér podporuje přehrávání audio souborů z paměťové karty Memory Stick a také prohlížení videoklipů se stereo zvukem přes software gMovie. Součástí dodávky jsou i stereo sluchátka a software Real JukeBox 2 Basic a Audio Player for Adapter 1.x, paměťovou kartu je nutné zakoupit zvlášť.PEG-T, PEG-SJ130 USDAudio adaptér pro CLIÉ PEG-S na přehrávání MP3 souborů uložených na paměťové kartě Memory Stick a hudebních videoklipů se stereo zvukem přes software gMovie. Součástí dodávky jsou stereo sluchátka, software gMovie, Real JukeBox 2 Basic a PictureGear 4.x Lite.PEG-S130 USDCestovní sada obsahující cestovní verzi AC adaptéru pro dobíjení kapesního počítače a synchronizačního kabelu s USB rozhraním.PEG-N, PEG-S, PEG-N60 USDSynchronizační kolébka s připojením na USB port a tlačítkem HotSync schopná přenosu dat i s další USB kolébkou nebo notebookem či desktopem. Součástí dodávky je i AC adaptér pro dobíjení baterií kapesního počítače.PEG-T, PEG-SJ, PEG-SL50 USDKolébka pro synchronizaci dat kapesního počítače s notebookem nebo desktopem s připojením na USB port, tlačítkem HotSync pro rychlou a pohodlnou synchronizaci a konektorem pro volitelný externí AC adaptér PEGA-AC10 pro dobíjení CLIÉ.PEG-T, PEG-SJ, PEG-SL30 USDSynchronizační kolébka s tlačítkem HotSync pro přenos dat mezi kapesním počítačem a notebookem nebo desktopem sloužící zároveň i pro dobíjení CLIÉ. Kolébka obsahuje i držák na stylus a podporuje synchronizaci dat s jinou USB kolébkou.PEG-NR50 USD