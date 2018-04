Příslušenství přísluší k telefonu - díl 1

Existenci různých příslušenství k našim mobilům samozřejmě všichni alespoň tušíme. Kolik ho však ve skutečnosti je a co nám zpříjemní, co nám umožní a čemu naopak zamezí, to může leckdy zůstávat obestřeno záhadami. Které je lepší, značkové či levnější neznačkové? Vstupme tedy do křivolakých uliček příslušenství a pokusme se v nich zorientovat.

Příslušenství si můžeme rozdělit například na následující kategorie: levné, drahé, potřebné, nepotřebné, profesionální, zdravotní. Některé typy pomůcek samozřejmě patří do několika kategorií současně, ale to vůbec nevadí, alespoň si je lépe zapamatujeme.

Levné pomůcky

Kategorie levných pomůcek nezahrnuje, jak by se mohlo zdát, jenom výrobky druhé třídy. Vůbec ne. Vzhled mnoha z nich je samozřejmě poplatný prodejní ceně, leč na praktičnosti se to příliš neprojevuje. Najdeme mezi nimi prakticky vše, po čem srdce mobilního telefonisty zatouží -baterie, pouzdra, hands free atd.

Podle názoru techniků firem, které montují hands free (HF)do automobilů, je lepší se před takovým nákupem pečlivě zamyslet. Neznačkové HF i neznačkové HF od známých výrobců je samozřejmě levnější a funguje, ovšem může přinést také různé problémy. Komponenty HF nemusí přesně pasovat s vaším telefonem, což zejména u konektorů má negativní dopady na funkčnost, ale i životnost telefonu. Někdy se také objevují různé šumy v reproduktorech nebo sluchátkách (to u osobního HF), což ke spokojenosti uživatele jistě nepřispívá. Ovšem úspora financí není při malá a tak mnozí z vás nakonec zvolí levnou variantu. V takovém případě můžeme jen poradit: pečlivě, ale opravdu pečlivě si vybrané zboží vyzkoušejte a teprve potom je zaplaťte. Můžete mít štěstí a budete spokojeni nebo se vám mohou po nějaké době objevit komplikace. To je ovšem daň s níž je třeba při nákupu neznačkového zboží počítat.

Má osobní zkušenost se týká neznačkového osobního HF k telefonu Siemens S25. Neuposlechl jsem totiž varování výrobce a z úsporných důvodů použil HF renomovaného výrobce příslušenství ("značkové neznačkové"). Po odzkoušení jsem si vzal asi čtvrtou sadu, jejíž mikrofon téměř nešuměl. Ovšem po dvou třech dnech HF šumělo tak, že to bylo nepříjemné nejen mě, ale i těm, s nimiž jsem telefonoval. Taková sada je ovšem k ničemu. Dnes mi leží někde v šuplíku (nebo snad na skříni?) a já vím, že příští HF bude pouze originální značkové. Ovšem ta cena! Takže zatím nepoužívám žádné.

Domnívám se, že můj příběh s hands free je dostatečně ilustrující.

Podobných a horších nesnází se výrobci telefonů obávají při používání neoriginálních baterií nebo nabíječek. Upozorňují případné zájemce například na to, že v těchto případech není zaručena péče o baterie podle instrukcí výrobců. Zde si dovolím poněkud zmírnit názor výrobců, protože obavy z nestandardního zacházení s bateriemi mohou samozřejmě platit při stánkovém prodeji, ale u zavedených výrobců nebo dodavatelů příslušenství by se nic takového stávat nemělo. Totéž platí o nabíječkách. Nákup někdě na burze je riziko, nákup v obchodě by měl být v pořádku, bez ohledu na výrobce. Daleko škodlivější může být, když budete své baterky napájet nabíječkou, určenou pro jiný typ baterií. Abyste se tomu vyhnuli, ujistěte se, že typ vašich baterií a typ nabíječky patří k sobě.

U baterií ještě chvíli zůstaneme. Baterie prodávaná přímo s telefonem nebývá z nejsilnějších. Pro telefonní fanatiky nebo hodně exponované osoby, třeba obchodníky, se tak může stát výkonnější baterie nutností. Taková baterie prodlouží pracovní dobu mnohdy o 100% a za uvahu jistě stojí. Zpravidla poněkud naruší design vašeho přístroje, protože bývá objemnější než původní zdroj. Může tak přinést nečekané problémy s nošením v obvyklé kapse a především při zasouvání do pouzdra. Ta totiž obvykle počítají jen s telefonem s původní baterií. Uživatel by si tedy měl uvedené možnosti předem zvážit a rozhodnout se, zda potřebuje výkonnější baterii natolik, aby odložil třeba drahé kožené pouzdro na telefon, které zakoupil teprve před pár týdny. K nákupu druhé baterie musí také často sáhnout ten, kdo chce mít vibrační vyzvánění. Některé typy mobilů jej mají právě jen prostřednictvím baterie, samozřejmě ne té základní. Také je třeba vzpomenout stále se rozšiřující čipovou ochranu baterií, kdy telefon podle implementovaného čipu pozná originální baterii a podle předprogramování čipu ji také nabíjí. Zpravidla jsou takto chráněny drahé LiIont a nově i LiPol baterie, poznáte je i podle hologramu, který je vizuelně odlišuje od neoriginálních baterií.

Pokračování - tentokráte již konkrétněji nad příslušenstvím - příště.