Příslušenství: Potterománie na Nokiích a odolnost pro mobilní prcky

Čím slavnější film, tím větší šance, že se dostane na kryty mobilních telefonů. Zvláště nejnovější filmové hity dokáží ovlivnit výrobce housingů natolik, že se záhy po jejich uvedení v kinech objeví na trhu desítky nejrůznějších variací. Nedávno jsme vám předvedli, jak se touto cestou prosadil Pán prstenů, dnes se nám dostaly do rukou kryty s motivem Harryho Pottera. Ty jsou však inspirovány přímo knihami, podle nichž je film natočen, protože na obrázku nenajdete Harryho filmového, nýbrž kresleného.

Pokud nejste na pohádky, možná se vám zalíbí zvláštní outdoorové pouzdro, které se však hodí jen na mobily těch nejmenších velikostí. Povšimněte si především mohutné karabiny, dodávající pouzdru robustnost, která mu ve skutečnosti chybí.

Nokia Potter

Mladí (nebo ostatně i staří) fanoušci bradavického kouzelnického studenta Harryho, vlastnící Nokii 3310 nebo 3330, mají šanci ozdobit si mobil podobiznou svého idolu. Nejedni rodiče možná právě při pohledu na housing s Potterem radostně povyskočí při představě, že o dárku k narozeninám či svátku své ratolesti již nemusejí dále uvažovat. Vzhledem k tomu, že jde o oficiální kryty (s ochrannou známkou Harryho Pottera) cena se vyšplhala, podobně jako u Pána prstenů, k sedmi stům korun.

Tkaničkový outdoor

Návlek na telefon, který se prodává jako speciální outdoor (na ven) pouzdro, je vlastně celkem jednoduchý kousek pružné látky, doplněný tkaničkou. Tu je možné utáhnout podle potřeby tak, aby mobil v pouzdře dobře držel. Ale ať už provázek povolíte jakkoliv, nic to nezmění na tom, že je kryt poměrně krátký. Protože se nahoře zavírá pomocí tvrdé umělohmotné přezky, která znemožňuje větší napnutí do délky, nelze toto pouzdro použít na žádný větší telefon. Vejdou se do něj jen nejmenší modely, například Alcatel OT511 nebo Ericssony T20/29/39, které se z pohledu výšky řadí mezi trpaslíky. Počítejte ovšem s tím, že pouzdro se nazývá outdoorové spíš proto, že vypadá jako součást horolezecké výbavy. Nezaměňujte toto označení s kategorií odolných telefonů. Toto pouzdro totiž vašemu mobilu nedodá o nic víc odolnosti, než jiné běžné pouzdro.

Za zapůjčení krytů a pouzdra děkujeme firmě C.P.A.