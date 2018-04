Příslušenství, které si můžete odpustit

Takzvané posilovače antény vyrábí více výrobců hned v několika variantách. Například vnitřní posilovač antény je plíšek, který se vkládá pod baterii mobilního telefonu, je to pasivní zařízení, které má zachycovat „těkající“ záření a směrovat ho do těla přístroje. Příjem signálu údajně zlepšuje tím, že supluje anténu dlouhou 120 cm. (Další prodejci uvádějí dokonce až 150 cm...) Jeho instalace je snadná, stačí vypnout telefon a plíšek přilepit pod baterii. Navíc ho můžete vložit do každého mobilního telefonu; to říká jeden prodejce, jiní vyjmenovávají seznam kompatibilních telefonů (např. uvádějí, že je použitelný ve všech modelech Nokia, Motorola, Ericsson, Audiovox, Samsung, Siemens, Panasonic, LGIC, Nextel, Sprint, Neopoint, Hyundai). Vynález má vylepšit příjem také pagerům a radiím. Cena posilovače signálu se pohybuje od 5 do 20 dolarů(170 - 680 Kč).

Další variace se jmenuje Power strip booster, tedy něco jako „výkonný proužkový posilovač“. Tento vynález je „lékem, který je tenounký jako oplatka a který vyřeší vaše problémy v místech, kde je rádiový stín nebo interference signálu, jež způsobují přerušení hovoru“. To se alespoň říká v reklamním materiálu dalšího prodejce. Proužek se lepí na bok telefonu do blízkosti antény, instalace je tedy opět více než snadná. Vodiče v proužku jsou zhotoveny ze zlata a cena se pohybuje okolo 25 dolarů (850 korun).

Vzhledem k tomu, že k popisovaným "zázrakům" neposkytují výrobci žádné technické údaje, které by zdůvodňovaly jejich nepostradatelnost při používání mobilního telefonu. Nedozvíte se nejen změřenou hodnotu zisku signálu, ale například ani skutečnou aktivní plochu prvku. Lze proto usuzovat, že jde jen o reklamní triky.

Na druhou stranu je z obrázků patrné, že zařízení jsou zřejmě vyrobena na základě vysokofrekvenčních mikropáskových vedení, a proto mohou skutečně plnit funkci pasivních prvků antény. Ovšem spíše než aktivně zesilovat signál jsou schopna poněkud změnit vyzařovací charakteristiku antény telefonu. Proto mohou někdy pomáhat a jindy zase škodit.

Rozhodně je to příslušenství, bez kterého se obejdete.