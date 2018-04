Příslušenství k telefonům Samsung, které si můžete koupit

Samsung se na našem trhu velmi rychle etabloval a zhruba za rok své novodobé existence na českém trhu zaútočil na medailové příčky v prodeji mobilních telefonů. Mobilních telefonů Samsung nabízí velmi širokou paletu, horší to je však s příslušenstvím. U starších modelů Samsung dodával spolu s telefonem druhou baterii, osobní HF a datový kabel (někdy i poutko). V současné době u většiny modelů Samsungu najdeme jen osobní HF. Zákazníci tak mají většinou zájem o datový kabel, který se v běžné prodejní síti špatně shání, což ale platí o příslušenství k telefonům Samsung všeobecně a ne jenom u nás, ale také v jiných evropských zemích.

Nabízíme vám proto přehled aktuálně nabízeného originálního příslušenství k telefonům Samsung, které je v současné době na našem trhu dostupné. Pokud vám v nabídce chybí například těžké HF sady do auta, nebo jiné typy příslušenství, budete si muset ještě chvíli počkat. Samsung je zatím nenabízí, ale během roku by se situace měla změnit. Víme, že v nabídce na letošní rok nebude chybět ani několik Bluetooth HF. Termín uvedení nového příslušenství zatím neznáme, ale výrobce by jej měl představit pravděpodobně na veletrhu CeBIT.

Aktuálně nabízené příslušenství je možné objednat na infolince Samsungu na telefonním čísle 841 122 122, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@samsung.cz. Příslušenství také nabízí prodejny s telekomunikační technikou, které prodávají telefony značky Samsung a distributoři této značky. Jejich seznam najdete zde. A na této stránce jsou ke stažení všechny synchronizační programy pro telefony Samsung. V některých prodejnách pak lze zakoupit i neoriginální příslušenství.

Dostupnost příslušenství pro konkrétní modely najdete v tabulce na konci článku. Příslušenství ke starším modelům (T100, S100, T400) již není v současné době dodáváno.

Náhradní baterii lze získat ke všem aktuálním modelům. Tenkou jen k modelu S300(m) a V200.

V nabídce Samsungu je i CL adaptér a lehká HF sada do auta.

Náhradní cestovní adaptér je shodný pro všechny aktuální modely výrobce (telefony s užším konektorem).

V nabídce příslušenství Samsungu jsou i dvě varianty osobních HF. Luxusnější s šňůrkou na krk a jednodušší klasická varianta. V tabulce zjistíte, ke kterému modelu pasuje ta která sada.

Model Baterie Hands Free Nabíječka Data Kabel tenká standardní rovné na krk simple do auta cestovní do auta stolní C100 X O O X O O O O O A800 X O X O O O O O O X100 X O O X O O O O O X450 X O X O O O O O O S500 X O O X O O O O O E100 X O X O O O O O O X600 X O O O O O O O O S300(m) O O O X O O O X O E700 X O O O O O O O O D410 X O O X O O O O O V200 O O O X O O O O O Doporučená koncová cena s DPH (Kč) 999,- 999,- 499,- 499,- 499,- 499,- 599,- 499,- 999,-

Poznámky: Modely X450, E100, X600 a D410 zatím nejsou v prodeji. X - pro tento model není zboží k dispozici. O - pro tento model je konkrétní příslušenství k dispozici.