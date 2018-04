Příslušenství k telefonům přísluší VI. - Co vy na to

Seriál o příslušenství k mobilním telefonům některé vás zaujal natolik, že nám poslali své zkušenosti. Bohužel jsme neobdrželi prakticky žádné reakce, které by chválily neznačkové příslušenství, spíš rozšiřují okruh již publikovaných varování o konkrétní ukázky. Protože naším prvořadým úkolem je informovat, přinášíme některé maily v plném znění.

První zkušenost pochází z Prahy a radí zvýšenou pozornost při nákupu v OD Kotva: rad bych pridal jednu zkusenost s stredne velkym HF: zakoupeno v OD Kotva v Praze, HF Hama pro Nokia 51xx-61xx do zapalovace, v male krabicce maly repracek, na asi 2m kabelu mikrofon, do telefonu vede jen kabel s konektorem, zadny drzak telefonu ( jak byva zvykem), ale umi to alespon nabijet. toto cele stalo 815.-Kc (=podezrele levne). Pokud ma telefon hodne silny signal, funguje vse perfektne a je dobre slyset i v hlucnem vozidle. V oblasti s mensim signalem kde telefon pracuje na vetsi vykon (pri prepinani mezi BTS i pri normalni komunikaci) rusi telefon zesilovac v HF a to tak, ze jsem musel HF odpojit. Nepomuze ani odpojeni telefonu od HF, musi se opravdu odpojit napajeni HF. Problem vyresi dva kondenzatory na zesilovaci 748 a vse uz funguje a nerusi. Na desce na tyto kondenzatory neni misto, takze na ne jen nezapomely, ale proste s nima nepocitali. Na Invexu mi odbornici od Hamy rekli, ze jsem si nemel kupovat tak levne HF a ze si mam koupit HF Liberty, to je odzkousene ze funguje. Zkousel jsem v Kotve i ostatni kusy, ktere mely a ruseni u nich bylo stejne. Nechapu, ze je toto u tak velke a zavedene firmy vubec mozne, ze se vubec nevi, zda zbozi sem dodavane vubec funguje. Toto bohuzel jen potvrzuje informace ve vasem clanku.

Máme samozřejmě radost z nezávislého potvrzení našich zpráv, zároveň nás ovšem mrzí, že solidní obchodní dům prodává natolik nekvalitní zařízení. Že by měla Kotva mezery v oddělení nákupu?

K tomu abychom neuváděli pouze negativa slouží další příspěvek: Pekny den, mam pro Vas drobnou informaci - ve svem clanku "Kupujeme baterky..." na Mobil serveru zminujete, ze neexistuje misto kam by bylo mozno pouzite baterie odkladat ekologicky. Setkal jsem se jiz s prvni vlastovkou tohoto druhu - v servisu Siemens v Rimske ul. je v prostoru pro zakazniky nadoba velikosti odpakoveho kose s napisem - "sem muzete odlozit pouzity akumulator". no nic to jen tak okraj.

Pro úplnost dodáváme, že se jedná o Římskou ulici v Praze. Jestliže se vám nepodaří najít podobné sběrné místo ve vašem okolí můžete využít pro likvidaci svých baterií výše uvedenou informaci. V případě, že se vám cesta do Prahy nehodí a vy přesto nechcete zatěžovat životní prostředí, můžete svůj vysloužilý zdroj poslat k nám do redakce. Dořímské to nemáme daleko a rádi tam baterie doručíme.

Následující mail potvrzuje, že neznačkové zboží je potřeba prohlížet a zkoušet. Dobry den, mam take neprijemnou zkusenost s osobni HF. Koupil jsem si ke svemu telefou Motorola HF ( primo v obchode Paegas ), ktera nedokaze aktivovat menu pro nastaveni automaticke odpovedi a automatickeho ukonceni hovoru prostrednictvim druheho ucastnika. Rad bych se pri teto prilezitosti zeptal, muzete-li mi doporucit obchod se znackovymi doplnky Motorola v Ceskych Budejovicich a blizkem okoli. Dekuji a tesim se na dalsi dily Vaseho serialu o prislusenstvi k GSM telefonum.

Jestli někdo z vás může doporučit obchod v Budějovicích, můžete nám poslat adresu a mi ji doručime pisateli. Předem děkujeme.

Čtenářské maily jen ilustrují naše předchozí upozornění neznačkové příslušenství vám může odvést dobré služby, zcela srovnatelné se značkovými výrobky, ovšem musíte si jej před nákupem důkladně vyzkoušet.

V souvislosti s vašimi zkušenostmi bychom vás chtěli požádat, abyste neváhali a sdělili nám je. Můžete tak dát ostatním dobrý typ neo je naopak ušetřit nepříjemností. Pokud někteří prodejci mají na skladě příslušenství, které by nemělo uniknout naší pozornosti, nic jim nebrání v tom, aby se nám ozvali.

Zítra se budeme komplexněji věnovat sadám hands free. Názory odborníka vás možná překvapí, lze předeslat, že problémů je v této sféře méně, než jsme čekali. Pátek bude ještě jednou ve znamení CL adaptérů. Dále pro vás chystáme exkurzi za osobními doplňky k mobilům, povídání o externích anténách automobilů a chceme se ještě jednou, tentokrát hloubkově, vrátit k bateriím. Nezapomeneme ani obrázkovou část našeho seriálu, která se bude jmenovat Příslušenství, které jsme vám ještě neukázali.

Přemysl Souček pokračování