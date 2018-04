Příslušenství k mobilu přísluší X. - autoantény.

Poslední součástí příslušenství mobilních telefonů, kterou jsme se dosud prakticky nezabývali, jsou autoantény. Dnes to napravíme, budeme se však věnovat jen anténám značkovým, protože u neznačkových se objevují podobné problémy jako u ostatního elektronického příslušenství. Jejich nálepky například udávají zisk 6 dB, ale prut antény přitom měří pouze 30 cm, což je zpravidla délka pro uváděný zisk nedostatečná. Značkové antény jsou především od firem Katrein a Algon. Antény Katrein mají výhodu v tzv. protisvist úpravě, která zabraňuje pískání při vyšších rychlostech jízdy. Značka Algon zase nabízí lisovaný koaxiální kabel, jehož použití přináší úsporu jednoho nippelu.

Nejdříve si antény rozdělíme na následující typy:

střešní vrtané

vazební na sklo

podvojné

magnetické

blatníkové vrtané

Střešní vrtané

Délka prutu těchto antén obvykle 350 mm, což zajišťuje zisk 3,5 dB. Umisťují se napevno na střechu automobilu, kterou je potřeba provrtat. Majitelé aut se ovšem nemusí obávat o své drahé polstrování stropu. Před montáží antény se polstrování spouští, samozřejmě minimálně o délku vrtáku, které bude technik používat. Anténa se na střeše upevňuje tzv. patkou, kterou je samozřejmě potřeba také upevnit. Kvůli tomu patka zasahuje 11 mm pod úroveň střechy, ale polstrování ji samozřejmě také zakryje. Elektroinstalace je vedena pod polstrováním a nijak nenarušuje interiér vozidla. Způsob vedení je dvojí. Buď okolo madel nebo zadním sloupkem a poté prahem vozu. Již zmíněná patka umožňuje i použití zářiče s délkou cca 100 mm, který ovšem nepřináší žádný dB zisk.

Vazební na sklo

Tento typ mají sklon používat majitelé zbrusu nových aut, protože anténa se zde jen lepí na sklo. Vazební se nazývá proto, že její dvě části, upevněné z obou stran některého okna, spolu váží, tedy bezdrátově přenáší signál přes sklo o maximální tloušťce 4 mm. Lepení je nejlépe provádět při teplotě okolo 25 stupňů. Pokud tato teplota není k mání (např. v zimě) můžete se jí pokusit dosáhnout fénem. Zahřívejte jak místo, které chcete přilepit, tak místo na které budete lepit. Stejným způsobem postupujte při odmašťování povrchu. Pokud odmaštění nebude důkladné, může se vám po průjezdu myčkou stát, že budete muset jít hledat anténu, protože nápor kartáčů jednoduše nevydrží. Nejčastější zisk těchto antén je 2 dB.

Podvojné

Antény tohoto typu, tzv. Felicie jsou instalovány na vozech stejného typu, dále na Octaviích, VW Polo atd., kde nahrazují původní rádioantény. Jejich zisk je nulový. Umístěny bývají nad zadním sklem a jsou-li pružné, jejich pruty odolají myčkám bez problémů.

Magnetické

Magnetické antény můžeme považovat také za jakési pohotovostní, protože jejich instalace a demontáž jsou naprosto jednoduché. Kabely se od nich vedou zpravidla přes rám dveří, což umožňuje jejich minimální tloušťka. Jejich zisk odpovídá rychlosti instalace, zpravidla do 1 dB.

Blatníkové vrtané

Anténa se v tomto případě umisťuje na karoserii vedle víka kufru a její instalace je podobná instalaci střešní antény. Patky firmy Algon jsou v tomto případě univerzální, protože jde používat stejné na střechu i na blatník. Katrein má pro každé umístění jiný typ patky, což samozřejmě případné výměna a záměny ponekud kompliku a hlavně prodražuje. Zisk těchto antén může být až 6 dB. Patky samozřejmě umožňují i použití zářiče s obvykle nulovým dB ziskem.

Možná si kladete otázku, proč vlastně někdo chce používat zářič, když mu nic nepřináší? Výhody zářiče jsou dvě. Stejně jako antény prakticky odbourává elektomagnetické záření mobilu uvnitř vozidla, navíc nenutí mobil pracovat na plný výkon, protože je umístěn vně karoserie. Druhým kladem jejich použití je odolnost. Zářiče hravě zvládají průjezdy myčkami aut a navíc nejsou středem pozornosti pobertů.

Druhou část dnešního povídání obstará dotaz čtenáře, týkající se ještě CL adaptérů a jejich vlivu na mobilní telefony, resp. jejich baterie. Zároveň v této části podáme důkaz, že mezi čtenáři Mobil serveru existuje solidarita, protože odpověď tazateli také poskytl jeden z vás. Předpokládáme, že problém by mohl zajímat i další uživatele mobilů.

Dotaz:

V dilu VII upozornujete na nevhodnost prilis casteho pouzivani CL adapteru - zbytecne caste nabijeni akumulatoru mobilu s naslednym "vypotrebovanim" nabijecich cyklu akumulatoru. Prosim o ozrejmeni rozdilu provozu mobilu pri HF a autonabijecce z hlediska dobijeni aku. Vzdyt v HF je akumulator rovnez nabijen. Anebo telefon spozna ze je v HF a jenom je napajen, ale ne dobijen aku ? Navod rika ze pri pouziti HF se aku dobiji. Siemens S6 ma podle schematek konektoru ruzne kontakty pro HF a CL adapter. Ze by potvrzeni me domenky ?

Odpověď:

Vazeny pane,

situace je takova: Drtiva vetsina soucasnych mobilnich telefonu zacne nabijet pri pripojeni ke zdroji energie (tim minim sitovou nabijecku, CL adapter nebo HF sadu bez toho, aby se to nejak rozlisovalo). Je tedy jedno, jestli telefon v aute pripojite k CL adapteru nebo do HF sady, vzdy zacne nabijet a da rici, ze pokud je to jen na chvili, a mnohokrat denne, tak to akumulatoru neprospiva. Bohuzel toto je prave typicky pripad cloveka, ktery popojizdi s autem po meste a vyrizuje ruzne veci. Drive existovaly telefony, kterym se v menu dalo rucne zakazat nabijeni drive, nez se vybije baterie, ale nevim o tom, ze by to nektere soucasnetelefony umely (tim netrvrdim, ze to neexistuje, tak dokonaly prehled nemam, ale nesetkal jsem se s tim).

V konkretnim pripade telefonu Siemens S6 taky nevim, ale velmi bych se divil, kdyby telefon menil rezim nabijeni podle toho, k cemu je pripojen, tim spise, ze v navodu se pise, ze HF dobiji.

Tak, vážení čtenáři, dostali jsme se na konec našeho seriálu o příslušenství. Doufáme a vaše reakce tomu napovídají, že materiál vzbudil váš zájem. Pokud navíc někomu z vás vnukl nějaký nápad, jak dovybavit svůj mobilní telefon, budeme ještě raději.

Přemysl Souček