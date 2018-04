Příslušenství IV. - Jak si nenaběhnout u CL a HF

Telefonní pouzdra jsme již probrali důkladně. Abychom nevynechali ani čtenářské ohlasy, přinášíme jeden z nich, obsahuje totiž dobré doporučení:

Pokud se pohybujete v prasnem prostredi (treba sem tam vrtate do zdi) tak se v lacinem pouzdre za folii udrzuje prach, ktery odira sklicko displeje natolik, ze po nekolika mesicich neni skrz nej videt. S drazsim kozenym pouzdrem za cca. 500 jako na obrazku ve clanku, kde je displej castecne volny a telefon se pri pouzivani vyndava, je vse OK.

Za ohlas samozřejmě děkujeme a doporučujeme jej pozornosti zejména těch, kteří se chystají vrtat nebo je dokonce vrtání a podobné činnosti živí. Nejlepší doporučení pro podobné situace však je telefon odložit v dostatečné vzdálenosti.

Nyní již podruhé nahlédneme do zákulisí značkového neznačkové příslušenství, tentokrát v oblasti CL adaptérů.

CL adaptér zná pravděpodobně každý řidič používající současně i mobilní telefon. Opět budeme používat zkratku ZNS (značková neznačková společnost) a znovu si řekneme, na které detaily bychom si při nákupu měli dát pozor.

Situace při nákupu CL adaptérů v Jihovýchodní Asii je obdobná té, která provází nákup pouzder na mobilní telefony. Existuje mnoho výrobců, kteří v podmínkách blízkých manufakturní výrobě, produkují CL adaptéry. Adaptéry jsou zde sestavovány na principu stavebnice v jedné krabici jsou kabely, v druhé konektory a třetí obsahuje zástrčky do otvoru autozapalovače a dělníci tyto části pouze zkompletují dohromady. Díky minimální kontrole a nízké odborné úrovni pracovníků občas dochází k záměnám jednotlivých součástek a tak CL určené pro Nokii dostane konektory třeba od Ericssonu.

Další komplikaci může majiteli telefonu způsobit nedopatření stejného charakteru, ovšem vizuálně nezjistitelné, což je např. záměna vnitřností adaptéru. To se nejpravděpodobněji projeví reklamací, kdy si majitel adaptéru bude ztěžovat, že jeho céelko nedobíjí. Čím je to způsobeno? Vnitřní vybavení adaptéru je totiž určeno pro zcela jiný typ telefonu. I když mobily dnes pracují s jistou tolerancí nabíjecího proudu, takto popletené adaptéry se do ní často nejsou schopny vejít a jejich majitel má rázem důvod ke ztížnostem. Problém je samozřejmě v tom, že popsanou záměnu vnitřního zařízení odhalíte až při použití v autě, nikoli v obchodě. O CL adaptérech chystáme podrobnější komplexní materiál a tak pro dnešek můžeme zůstat u již jen obligátního upozornění o nutnosti důkladné kontroly ještě před zakoupením.

Obrázek vám přibližuje některé nepřesnosti, s nimiž se setkávají dovozci neznačkových CL adaptérů.



Konektor Nokia na adaptéru určeném pro Ericsson je zajímavou raritou, leč jeho využití je velmi problematické. V detailu vidíte konektor, který by výrobce rád určil pro Ericsson - opravdu do něj nepasuje...

A tohle je už opravdový konektor Ericsson!

Dalším často využívaným neznačkovým zbožím jsou sady osobního i plného hands free. Kromě potíží o nichž jsme psali v úvodu seriálu, se můžete setkat samozřejmě ještě s dalšími. Týkají se především součástí náročných na přesnost, tedy především konektorů.

Některé typy telefonů, např. Alcatel mají zapojení konektoru velmi náročné na přesné provední, které ovšem asijští výrobci nejsou, z dříve popsaných příčin, schopni plně zaručit. Při jejich nákupu je proto opět nutné pečlivě vyzkoušet, zda konektory pasují. Pokud budete mít pochybnosti o přesnosti zpracování, neváhejte žádat další vzorek, protože pokud musíte HF zapojovat silou nebo je naopak v telefonu uchaceno příliš volně, můžete očekávat v brzké době problémy. Důkladné zkoušení je důležité zejména u telefonů z druhé ruky, protože jejich konektory mohou být již poznamenány předchozím užíváním. Každé HF, tedy i značkové, je tvořeno nepříliš silnými drátky, které jsou náchylné k poškození častým necitlivým ohýbáním!

Větší pravděpodobnost potíží existuje u mobilů, jejichž HF sada je vybavena mohutným konektorem. Zpravidla to znamená, že telefon sám není vybaven příslušnou elektronikou pro tento typ volání a skrývá ji právě mohutný konektor. Z našeho popisu výrobních podmínek je zřejmě jasné, proč je zde větší pravděpodobnost potíží. Pokud váháte mezi nákupem klasického osobního HF a tzv. bondovky, máme také jeden tip. O konektorech jsme si již řekli, zde není mezi oběma typy HF rozdíl. Odlišná by měla být kvalita zvuku, protože mikrofon bondovky se má správně směrovat k hlasivkám, což má zajistit lepší zachycení zvuků, které při volání vydáváte.

Jste-li příznivcem osobního HF, měli byste vědět, že tyto sady, např. pro některé Ericssony, Nokie a Samsungy již mají tlačítko pro přijetí a ukončení hovoru umístěno na sobě. Tím odpadá potřeba vyndavat přístroj z kapsy, pouze zvednete ruku, stisknete přepínač na drátku HF a mluvíte. Dnes jsme se již několikrát zmiňovali o konektorech. Přidáme tedy ještě jeden postřeh. Podle statistik výrobců prý není valný rozdíl mezi životností složitějších konektorů a jacků, požívaných u některých telefonů.

Dnešní poslední téma je značka CE, kterou všichni známe z telefonů i z jejich příslušenství. CE není certifikát ověřené kvality, jak se jistě mnozí z nás mylně domnívají, ale pouze označením, že výrobek odpovídá standardu EU. Značku na výrobky umisťují sami výrobci a nikdo oprávněnost jejího použití nekontroluje. Navíc je obecně známé zneužívání mezinárodních značek výrobci v Jihovýchodní Asii. Samozřejmě pokud by ke kontrole došlo, bude výrobce za její zneužití nějak postižen, ale nemůžeme se domnívat, že by si z toho majitel čínské dílny dělal těžkou hlavu.

Označení CE na výrobku je tedy dobré, ale zvěstuje pouze to, že daný výrobek odpovídá evropské normě. Navíc lze oprávněnost jeho užití zpochybnit. Samozřejmě výrobek bez CE je ještě podezřelejší. V Mobil serveru bychom jej s našimi telefony raději nepropojovali.

Pokračování o bateriích, hands-free a dalším příslušenství bude zase příště...