Příslušenství III. - Jak si nenaběhnout při nákupu pouzdra?

Včera jsme přerušili náš nový seriál o příslušenství, protože jsme se dostali k velmi cenným informacím a jejich zpracování vyžadovalo přece jen nějaký čas. Jsme však přesvědčeni, že tato prodleva je ku prospěchu vás, p.t. čtenářů.

Předchozí díl našeho povídání se zabýval pouzdry na mobilní telefony a tak se k nim dnes ještě vrátíme. Vezmeme si tentokrát na paškál značkové prodejce neznačkového příslušenství (mezi ně patří např. C.P.A. nebo Hama). Tyto společnosti dávají svou značku výrobkům pocházejícím z Jihovýchodní Asie, především z Koreje, Číny a Taiwanu (ovšem tentokrát Taiwan jen podle nápisu, skutečná výroba probíhá jinde, zpravidla v Číně).

Pouzdra se zde šijí podle maket telefonů a tak ne vždy přesně odpovídají skutečnému telefonu, pro nějž pouzdro kupujete. Ne, že by vůbec nepasovalo, ale některé otvory jsou občas nepřesně umístěny. Šikovné ruce uživatelů mobilních telefonů si s tím samozřejmě poradí, ale je to zbytečná nepříjemnost. Jako u všech výrobků i zde můžeme doporučit pečlivé vyzkoušení nabízeného pouzdra.

Zřejmě daleko zajímavější bude následující zpráva. V redakci jsme se dosud domnívali, že renomované značkové - neznačkové společnosti (ZNS) mají své stálé dodavatele, kteří jsou třeba v Asii. Jenže to mnohdy není pravda. Dokonce dochází k i paradoxní situaci, kdy dvě evropské ZNS odebírají identické zboží od jednoho dodavatele, ovšem na trhu jej samozřejmě každá ZNS prezentuje jako SVÉ, což si zákazník snadno přeloží jako jiné. Jinost výrobku je však v tomto případě zcela iluzorní a spočívá pouze v konečné ceně. Příště od zmíněného výrobce odebere zboží již jen jedna ZNS a druhá přejde k jinému výrobci. O měsíc později již obě ZNS využívají třeba služeb producentů pouzder v sousední zemi. Takový postup se projevuje několika způsoby: rozdílnou kvalitou jednotlivých dodávek, relativně častou obměnou typů, což je samozřejmě spíše příjemné a příznivou koncovou cenou, protože asijští výrobci jsou nuceni držet nízké ceny. Pokud se je pokusí zvýšit, ZNS jednuduše přejde k levnějšímu dodavateli a ceny pro nás se tak nezmění. Zlatý hřeb těchto obchodů jsou občasné nákupy pouzder mezi dvěma ZNS...

O kvalitě práce v čínských manufakturách je asi zbytečné mít přehnané iluze. Předpokládali jsme, že kontrolu na místě provádí zástupce ZNS, ale údajně tomu tak není (náš zdroj je dostatečně důvěryhodný, protože již roky pracuje v oboru). Zásilka se kontroluje až při převzetí v ČR, případně v jiné zemi. Pokud objednatel zjistí v dodávce nesrovnalosti, oznámí to výrobci a ten pošle novou dodávku. Klasický reklamační postup se zde neaplikuje, protože pořizovací cena pouzder je minimální a jejich vrecení do Asie by vše nesmírně prodražovalo a také prodlužovalo. Navíc výrobci s takovými událostmi sami počítají a proto rovnou vyřazují kontrolní prvek z výroby.

Jak z předchozích řádků vyplývá, jsou pouzdra téměř korunovou záležitostí, což vysvětluje ochotu prodejců telefonů, dávat pouzdra jako dárek při aktivaci telefonu ap.

Podle dostupných údajů mělo v loňském roce prodat C.P.A. 200000 pouzder a další z dovozců Adart odhaduje svůj letošní prodej na 180000 pouzder.

Mimochodem, od stejných výrobců v Koreji nebo Číně pochází i některá pouzdra, která pod svou značkou prodávají naši operátoři.

Takže vzhůru na nákup neznačkového pouzdra!

Materiálu na pouzdra se týkají i následující obrázky, což jsou ukázky celkem pěti druhů materiálů, používaných pro výrobu pouzder - hovězí kůže, tři druhy koženky a vepřovice.



Hovězí kůže se k výrobě pouzder používá méně često, protože patří mezi dražší materiály.

První druh koženky, pravděpodobně nejrozšířenější, poměrně odolný, je z něj i pouzdro na našem porovnávacím obrázku.

Opět koženka, povrchové zpracování velmi jemné a příjemné na dotyk. Při prvním kontaktu vás jistě nenapadně, že se jedná právě o koženku.

Poslední umělý materiál, povrchovou úpravou snadno zaměnitelný se semišem. Vrstva semiše není příliš silná a životnost materiálu je velmi omezená. Ze všech představených typů je na výrobu pouzder nejméně vhodná, leč přesto ji výrobci nabízejí.

Vepřovice se na výrobu pouzder používá poměrně často, překvapivě však vydrží méně než koženka a nevypadá ani tak dobře.



Poslední obrázek ukazuje dvě možná zpracování spony na opasek a jejího připevnění k pouzdru. Které z nich bude trvanlivější?

Pokračování bude následovat.