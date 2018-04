Příslušenství díl VIII. - Hands free bude nutností

Vážené řidičky, vážení řidiči, doba kdy bude sada hands free (HF) v automobilu nutností se blíží. Je proto na čase, abychom si přiblížili potíže i příjemné chvilky, které mohou nastat při použití značkových a neznačkových sad pro hlasité telefonování.

Nebudeme vás napínat a rovnou vám sdělíme, že nejlepší zkušenosti jsou pravděpodobně s HF sadami značky Nokia. Takové tvrzení je dobré doložit statistikou a tak ji hned uvádíme:

150 montáží 2 reklamace

Důvody reklamací: jeden důvod byl přeštípnutý kabel, druhou příčinou byly vypadlé konektory.

Výpověď statistiky je jednoznačná. Bohužel se nám nepodařilo získat podobně rozsáhlé údaje o sadách jiných značek a tak jsme nuceni konstatovat, že na základě našich údajů Nokia zřejmě vede i ve sféře hands free.

Posledním počinem Nokie je sada s názvem Cark 91, která slouží pro telefony 5110, 6110, 6150, 7110. Tato sada poskytuje majitele prakticky bezkonkurenční kvalitu přenosu hlasu, žádné šumy ani jiné nepříjemné ruchy v průběhu hovoru. Poznatky o vysoké kvalitě se vztahují i k životnosti sad Nokie.

Naproti tomu originální sady pro Ericsson, mívají potíže při používání v hlučnějším vozidle, např. dieslovém. Vyšší hluk je příčinou, že reproduktory pracují naplno a díky tomu za půl až třičtvrtě roku přestávají fungovat kvalitně. V případě, že se do Ericssonské sady použije reproduktor ze sady Nokia, životnost sady se prodlouží při samozřejmém zachování kvality. Ke zmíněné úpravě však nelze použít sadu Cark 91, protože je již vybavena bajonetovým uzávěrem na konektorech. Nabízí se např. HF Cark 94, která jím vybavena není. Ericssonské HF mají ještě nevýhodu ve zbytečně slabých drátcích, které snadno dojdou poškození.

Možná jsme teď poněkud rozbouřili hladinu adrenalinu u majitelů mobilů citovaných značek, o zástupcích těchto značek ani nemluvě. Předkládáme pro nyní něco na uklidnění: do interiéru automobilů již dávno není potřeba vrtat!

Některé sady jsou lepicí, jiné používají k upevnění sad nejrůznější svorky, upevňující se do mřížky ventilace a tzv. Smart klipy, sloužící k upevnění drátů. Nemusíte se proto obávat, že by příslušenství vašeho mobilního miláčka poškodilo okouzlující palubní desku a čalounění vašeho automobilového miláčka. Na středový panel lze také připevnit doplněk nazývaný konzole, což je vlastně přídavná plocha určená k upevnění držáku mobilního telefonu. I konzole navrhují designéři, takže ani zde není důvod k obavám, že vzhled vašeho vozu bude narušen.

HF má minimalizovat rušivé vlivy na řidiče. Samozřejmostí jsou proto položky v telefonním menu nastavení v autě nebo možnost hlasového přijetí i odmítnutí nebo ukončení hovoru. Kromě toho HF pamatuje také na autorádio, které je již dnes neodmyslitelným doplňkem prakticky každého vozu. Hlasitě hrající rádio pochopitelně ruší při telefonování, které by řidič byl nucen ručně vypínat nebo tlumit. Moderní hands free sada problém řeší za řidiče, protože rádio sama vypne. Vypíná jej však inteligentně a po ukončení hovoru tak rádio začne opět hrát vámi před tím naladěnou stanici. U rádií, která byla součástí základní výbavy vozu také mnohdy displej rádia signalizuje příchozí hovor.

Několikrát jsme již zmínili reproduktory, což vám jistě připomíná, zda je možné pro hlasité telefonování používat reproduktory spojené s rádiem. Ano, možné to je, ovšem instalace HF je poněkud složitější.

Se smysluplnou instalací hands free souvisí samozřejmě také antény. Můžete pochopitelně používat mobilní telefon v HF bez externí antény. Ušetříte tím něco peněz, nezískáte žádný dB zisk a váš mobil bude muset pracovat na vyšší výkon. Zejména pro ty z vás, kteří jste ostražití vůči potenciálnímu škodlivému vlivu mobilních telefonů na lidský organismus, by tato představa měla být velmi nepříjemná. Použití externí antény rozhodně doporučujeme, právě pro výše uvedené důvody. Externí antény jsou trojího druhu. Můžete mít jen tzv. zářič, krátkou anténku, zpravidla lepenou nebo přisávanou na sklo, která pouze přebírá roli antény mobilu. Nepřináší žádný dB zisk, někdy má dokonce nižší výkon než samotný telefon, ale veškeré záření se tím dostává mimo vnitřek vozu. Druhý typ je anténa také lepící, ovšem plnohodnotná, zajišťující zisk až 2 dB. Její výhodou je samozřejmě snadná instalace, která nevyžaduje žádný zásah do karoserie. Třetí možnost je anténa s obdobnými parametra jako u předchozího typu, jejíž umístění se provádí opravdu napevno, včetně vrtání do karoserie. Nemůžeme opomenout ani možnost připojit se k anténě autorádia, které se však obvykle nedoporučuje, protože zisk je nulový a dokonce se někdy zhorší signál rádia.

Zajímavá zkušenost je spojena s HF na Communicator. Docházelo prý k samovolnému odpojování v průběhu hovoru, přerušovalo se dobíjení, objevoval se signál pro přerušení hovoru atd. Nakonec se zjistilo, že to nezpůsobuje hands free, nýbrž software. Problémy odstaranila až verze 5.01.

Neznačkové sady

Neznačkové sady mají zásadní nevýhodu v tom, že poskytují pouze polo duplexní přenos. Pokud v tomto případě mluví oba účastníci hovoru současně, neslyší se. U těchto sad může mluvit vždy jen jeden, na rozdíl od sad značkových. Samozřejmě i zde je potřeba hledat důvod jejich rozdílné ceny.

Upozornit můžeme jen na dvě možné komplikace.

Pokud je mikrofon neznačkové sady umístěn na sloupku u řidiče a stejným sloupkem jsou vedeny dráty k anténě, má mikrofon sklon šumět. Intenzita šumu bývá různá, odstranit se dá vedením drátů ve větší vzdálenosti od mikrofonu.

Druhá nepříjemnost se váže k principu upevnění mobilu v držáku. Neznačková sada mívá uchycení řešené na principu pružnosti plastu, což vede k různým odíráním telefonu a může zavinit i mechanické poškození. Značkové sady zpravidla používají složitější řešení, které je ovšem k telefonu maximálně ohleduplné.

Jinak se zdá, že závažnější problém neznačkové HF sady neprovází.

Určitou variantu k sadám HF představují držáky. Předesíláme, že držák telefonu ani v nejmenším nesupluje HF, snad jen s vyjímkou Sagemů umožňujících hlasité telefonování. Otázkou však v takovém případě je, zda lze funkci úspěšně využít při relativně hlučném cestování autem. Rozhodně však držák přispívá k bezpečnosti jízdy, protože řidič stále ví kde telefon má a nemusí jej při vyzvánění hledat ve stodeseti na zadním sedadle nebo podnikat zoufalou akci na záchranu padajícího telefonu v ostré zatáčce. Stejně jako u HF i zde je pokrok nezadržitelný a k připevnění držáků se již nemusí používat šrouby, stačí je přilepit. Díky stavitelným ploškám je možné držák umístit v autě prakticky kamkoli a je také možnost využít pro takový účel mřížku topení. Chcete-li k telefonu v držáku připojovat CL adaptér, v prodejně zkontrolujte zda to vámi zvolený držák umožňuje a při kontrole si také vyzkoušejte, jak telefon do držáku pasuje.