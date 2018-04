Příslušenství díl V. - Kupujeme baterky a housingy (covery)

Minule jsme si povídali o CL adaptérech a malých HF sadách a ještě před tím jsme si v Příslušenství III. řekli, jak si nenaběhnout při nákupu pouzdra?. Zůstaneme ještě chvíli v hájemství neznačkového příslušenství a podíváme se, co nás může potkat u nákupu baterií nebo housingů, tedy výměnných krytů na mobilní telefony.

Ani zde není situace prostá nástrah...

Neznačkovým bateriím je potřeba věnovat obzvláštní pozornost, protože se jedná nejenom o poměrně drahou, ale také o velmi důležitou součást mobilu, ovlivňující navíc přímo jeho celkovou funkčnost. Bohužel vám nemůžeme nabídnout univerzální recept na rozlišení kvalitně provedené baterie od vhodných snad jen k házení do vody. Vlastně ani do vody, protože žádný uživatel mající na zřeteli základní ekologické zvyky, nebude odkládat jakoukoli baterii jinam, než do speciálních kontejnerů. (Pro tentokrát nechme stranou, že pro baterie z mobilů zatím není v ČR určen žádný kontejner. Alespoň pokud vím.)

Neznačkové baterie, jejichž původ je také v zemích jihovýchodní Asie, když dorazí do našich obchodů, mají za sebou pohnutou historii. Baterie totiž dodává zpravidla taiwanská společnost, která si jejich výrobu, správněji kompletaci, objednává v Číně, případně v jiné zemi regionu, jež ma dostatečně levnou pracovní sílu. Zvolená kompletační firma si opatří komponenty vylisované krabičky (tzv. packy (čti peky) a samotné články. Pak už probíhá známý proces, sáhnout do jedné krabice, sáhnout do druhé krabice a tak dále, až je baterka hotová. Oproti očekávání nebývají s takto vyráběnými bateriemi problémy způsobené nepřesnostmi. Můžeme za to poděkovat dobře lisovaným packům a standardním rozměrům článků.

Baterie je tak dobrá, jak dobré jsou články v ní!

Články jsou určující pro kvalitu baterie, proto hledejte na baterii nálepku Japan cells, která oznamuje, že uvnitř jsou články vyrobené v Japonsku. Ty jsou o něco dražší než taiwanské a především jsou o něco kvalitnější, respektive jejich kvalita je dobrá, protože Japonci nepodceňují výstupní kontrolu. Výrobci bývají v tomto případě nejčastěji Panasonic, Sony, Toshiba či GS. Ovšem jak se stalo v této části světa zvykem, nemusí nálepka odpovídat pravdě a články tak klidně mohou být jiné provenience. Podle statistik mají baterie made in Taiwan více kazů, jejich parametry jsou však prakticky stejné jako u japonských.

Zkušenosti dovozců jsou docela příznivé a to bez ohledu na skutečného výrobce článků.

Jestli chcete mít jistotu, že nálepka Japan cells je pravdivá, musíte pack otevřít a doufat, že články budou viditelně označeny jako japonský výrobek. Zpravidla se však nepodaří baterii bezchybně znovu zkompletovat a tak se asi většina z vás bude muset spokojit s textem nálepky nebo tvrzením prodejce. Jistotu o japonském původu článků máte prakticky jen u baterií, které používají ploché články namísto válcových, protože jejich výroba je náročnější a proto je produkují téměř výlučně Japonci.

Jak tedy dovozci kontrolují neznačkové baterie? Zřejmě nejužívanější metodou, kromě kontroly při převzetí, je opakované vyžádání vzorků a jejich podrobné prozkoumání a otestování. Podle dosavadních zkušeností opakované zkoumání vzorků poskytuje solidní přehled o úrovni produkce konkrétního dodavatele.

Před nákupem baterie, ať již značkové či neznačkové, vám raději připomeneme, že zdaleka ne do všech typů mobilů se dají použít Li-ion baterie. Pokud se rozhodnete nerespektovat doporučení výrobce a vybavit svůj telefon Li-ion baterií, zjistěte si s jakým napětím pracuje. Článek Li-ion totiž dodává napětí 3,6V, při zdvojení 7,2V. Telefon, který díky NiMH bateriím pracujeme se 6V, nemá pro napětí tak velkou toleranci, aby byl schopen Li-ion nějak využít. Investice do moderní baterie by vám v tu chvíli byla málo platná!

Poslední upozornění před nákupem se týká barvy. Zkontrolujte si, zda baterie a váš telefon mají stejnou barvu. Výrobci někdy nenamíchají přesný barevný tón a váš telefon by pak mohl být snadno dvoubarevný. Takže záleží na vašem vkusu, někdy může být mírná dvoubarevnost příjemná.

Bazarové baterie nekupujde v žádném případě - na baterii není laik téměř schopen poznat její opotřebení a baterie je pro mobil natolik důležitá, abyste se měli bez výhrad vyvarovat nákupu baterií z druhé ruky.

Covery, housingy, česky výměnné kryty

Na obrázku vidíte sadu výměnných krytů na Nokie, které jsou pravděpodobně celkem známé. Za upozornění stojí barevný kryt StarTacu a především stříbrné kryty na Ericsson a Samsung, které mají samozřejmě vyvolávat dojem Nokie 8810. Mají proto samozřejmě odsouvací kryt klávesnice.

Velmi populární jsou v současné době nejrůznější výměnné kryty na mobilní telefony. Nejčastěji je asi využívají majitelé aparátů Nokia a Ericsson, ale existují i pro Samsungy, StarTacy atd. Pozornému čtenáři našeho seriálu je již jasné, že největší problémy budou u neznačkových výrobků opět způsobovat rozměrové nepřesnosti. Lepší zkušenosti mají dovozci s kryty, jež je potřeba přišroubovat než s těmi, které se jen zacvakávají. Přeci jen otvory pro šroubky představují důležitý záchytný bod nejen pro výrobce, ale také pro uživatele. Díky možnosti šrouby přitahovat je možné mírně nepasující kryt snadněji instalovat odpovídajícím způsobem. U zacvakávacích krytů možnost dotažení není a proto jejich nepřesné vyrobení často úplně znemožňuje jakékoli použití. Zákazníci však logicky preferují kryty bez šroubování, protože manipulace s nimi je jednodušší. I tentokrát tedy nezbývá než zvolený kryt důkladně vyzkoušet. Týká se to samozřejmě krytů nasazovaných jen z přední strany i těch, jež mají i zadní část. Předběžná zkouška vám, stejně jako v ostatních případech, ušetří případnou cestu za reklamací, což jistě stojí za úvahu. Obecně platí, že čím větší proměnu telefonu plánujete, tím větší je pravděpodobnost nepřesnosti.

Pokud chcete kupovat kryt jako dárek, kupujte raději značkový sortiment, protože u něj by se problémy s přesností neměly vyskytovat. Pro telefony Nokia je jistou zárukou bezpečného nákupu logo Nokia OK, tedy certifikace od firmy Nokia. Pokud vás zajímá více možností, jak proměnit telefon Nokia 5110 k nepoznání, přečtěte si náš starší článek Jak z telefonu Nokia 5110 udělat perlu. Jak vylepšit telefon Nokia 6110/6150 jsme vám již také radili a to ve článku Renovujeme telefon Nokia 6110. I o značkových krytech jsme již psali a to zde - Kryty, kryty, krytečky...

Stejná opatrost by samozřejmě měla platit i pro ty z vás, kteří si chcete vyměnit jen čelní panel mobil (Ericsson). K těmto neznačkovým deskám se vztahuje ještě jedno upozornění. Nedivte se poněkud nevýrazným barvám, v nichž jsou desky dodávány. Jejich výrobci tyto barvy vnímají jako příjemné a nám bližší barevné odstíny jsou pro ně příliš výrazné.

Kryty i výměnné desky existují i vylepšené různými, nejčastěji airbrushovými obrázky. Lze si je opatřit hotové přímo v prodejnách, ovšem za nemalou cenu a je také možné nechat si je nastříkat podle svého návrhu. Záleží jen na vás.



Zajímavě obarvit a také samostatně koupit se dá kryt i na Motorolu StarTac. Konkrétně zobrazené provedení pravděpodobně nenajde v našich zemích příliš široké uplatnění. Vedle ještě příklad modré průhledné klávesnice pro telefony Nokia 5110.

Součástí hry s housingy je také výměna klávesnice. Před nákupem výměnné sady důrazně doporučujeme podívat se na náhradní klávesnici pro umělému světlu, abyste zjistili, zda je klávesnice průsvitná. Jinak byste se také mohli dočkat nepříjemné situace, kdy v noci nepošlete SMS, protože nová tlačítka budou zcela tmavá. Kámen úrazu se skrývá také ve způsobu nanášení barvy. Popis klávesnice vyrobený pouze potiskem má životnost, která se dá počítat pouze v rozpětí dnů, přitom je nová klávesnice tou nejdražší součástí proměny telefonu např. na populární Nokii 6110.

Stejně jako u ostatního neznačkového zboží i zde se vyplatí důkladná kontrola a neméně důkladné vyptávání. Vy investujete své peníze a byť jste se rozhodli pro neznačkové doplňky, máte nárok na kvalitní zboží.

Nebojte se ptát a zkoušet! A pokračování našeho seriálu zase příště...