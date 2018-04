Příslušenství bez kreditky

různé druhy příslušenství a SW výhradně pro Pilota, které u nás nedostanou koupit, UNICOM je neprodává, nebo které firma 3COM vůbec nevyrábí

Že to na našem trhu s příslušenstvím pro Piloty není nikterak růžové, ví asi všichni, kdo si PalmPilota pořídili. Přestože si některé příslušenství můžete koupit u Unicomu nebo jejich dealerů, pro mnoho náročnějších majitelům Pilota nejsou tyto služby dostačující. V PilotClubu se tento problém již dost dlouho omílal a vedly se o něm dlouhé polemiky a diskuse.Až dnes se situace změnila. PilotClubem "proletěla" zpráva z firmy INFIMA, s.r.o., která se rozhodla tuto situaci alespoň částečně řešit. Zavedla výhradně pro členy PilotClubu a majitele Pilota službu, po které je mezi Piloťáky velká poptávka. A to možnost nákupu příslušenství pro Pilota ze zahraničí, bez kreditní karty.Služba je určena pouze pro seriózní zájemce z řad členů PilotClubu, kteří mají opravdu zájem o. Nutno konstatovat, že takových firem, které vyrábějí příslušenství pro Pilota jsou mimo Evropu desítky, ne-li stovky.INFIMA se nabídla, že na základě závazných objednávek členů PilotClubu schromáždí (zatím) jednou mesíčně všechny jejich požadavky a pokusí se je vyřídit, tj. zboží z ciziny dovést. Požadavek (objednávku) bude nutno poslat E-mailem. Zatím to chtějí řešit touto formou. Pokud se tato forma objednávek a nákupu osvědčí, plánují rozšíření a zjednodušení objednávek formou objednávkového formuláře. Takto zaregistrované objednávky pak budou vystaveny na WWW stránkách a členové PilotClubu budou mít možnost sami sledovat, o které zboží je největší zájem.Jak se v mailu praví, v současné době INFIMA počítá pouze s 5% navýšením výsledné ceny včetně dopravného a cla. To je velmi zajímavé, odrazí se to však na úkor záruky za toto dovezené zboží. V podstatě dopadnete stejně, jako byste si to nechali poslat s USA poštou. Z tohoto důvodu INFIMA klade důraz na to, že bude dovážet výhradně příslušenství, po kterém je u nás sháňka, nikoliv samotné PalmIII nebo dražší zařízení. Jak asi sami chápete, riziko, že si někdo zboží objedná a pak ho nezaplatí se zvětšuje s cenou zboží.Službu rozjíždějí od zítřka 04.06.98. Jak probíhá objednávání, registrace, nákup a následná distribuce, o tom Vám přinesu informace až v dalším pokračování tohoto článku.