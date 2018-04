Přišlo oživení v Oskarově ceníku

Oskarovy služby, nabízené za nižší pořizovací cenu (neplatí se aktivace), jsou perfektní nabídkou pro zákazníky, kteří nemohou nebo nechtějí do možnosti mobilní komunikace investovat velké částky. Zvláště Oskarta, která umožní po vydaní pouhých čtyř set korun ihned telefonovat, je ve spojení s některým z levných přístrojů velmi laciným přístupem k mobilnímu telefonování. Znatelné snížení cen dvou low-end telefonů nasazuje laťku paradoxně "proklatě nízko". Oskar tak konkuruje levným předplaceným sadám dvou větších operátorů. Od teď si tedy v prodejnách Oskar, ať už v těch fyzických či té internetové, můžete pořídit Ericsson A1018s za 2 999,- a Siemens C25 za 4 599,- korun.

Kromě této úpravy cen se v nabídce Oskara objevil nový telefon, Siemens C35i. Jeho cena je 8 499,- korun, což sice není taková cenová bomba jako u předchozích dvou zlevňovaných telefonů, ale přesto může vyrovnaně soupeřit s nabídkou u ostatních operátorů. Především s Paegasem, protože EuroTel v rámci své Go WAPové akce nasadil na sadu s C35i velmi výhodnou cenu. Dobře je to vidět v tabulce uvedené níže.

Přestože Oskar telefony s kartou nenabízí jako sadu a je možné si oboje koupit zvlášť, nastiňme si porovnání předplacených sad se zlevněnými telefony u všech tří operátorů. V řádcích EuroTel a Paegas nalezneme aktuální sady s těmito telefony, které obsahují SIM kartu a kredit na 500,- Kč (EuroTel), respektive 400,- Kč (Paegas). V řádku Oskar jsou uvedeny náklady na koupi přístroje a Oskarty za 400,- Kč, obsahující kredit shodné výše. Pro podrobnější přehled je v tabulce uvedena i cena předplacených sad s telefonem C35i, jakož i cena v případě koupě samotného přístroje Siemens C35i.

Ericsson A1018s Siemens C25 Siemens C35i (v sadě) Siemens C35i (samotný) EuroTel 3 995,- 5 495,- 7 995,- 8 995,- Paegas 4 499,- 5 499,- 8 999,- 8 538,- Oskar 3 399,- 4 999,- 8 899,- 8 499,-

Se zařazením C35i do nabídky Oskara se rozšířila enkláva telefonů podporujících WAP na dva. Tím prvním je Nokia 7110. Dá se tedy předpokládat, že Oskar nasadí WAP brzo i do svých služeb. Z nejmenovaných zdrojů se podařilo zjistit, že ostré testování Oskarova WAPu se chystá v nejbližších týdnech a jeho zpřístupnění zákazníkům by mělo následovat poměrně záhy, snad opět v rozmezí několika týdnů. Po cenách za WAP, které nasadil pro zákazníky se službou Go EuroTel můžeme jen napjatě očekávat, s čím přijde Oskar. Ostatně kdo ví, na jaké cenové hladině v té době bude Paegas. Snad se tak blíží rozmach mobilního internetu u nás.