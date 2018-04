Příručka pro začínající malíře aneb kreslící programy na PDA (3)

Vzhledem k množství aplikací a rozsahu problematiky jsme vyloučili z našeho přehledu (obdobně jako u PalmOS) "poznámkovníky", tj. programy pro rychlé načrtnutí záznamu a přiřazení alarmu. U PocketPC platformy jsme ještě vyřadili kategorii profesionálních CAD programů, které nejsou rovněž náplní tohoto tématu.

PocketPainter

Výrobce: Aidem Systems, Inc.

Verze: 1.5

Shareware $24,95

Kreslící program s možností editovat třeba i fotografie. Umí filtry i speciální efekty a mnoho dalších věcí:

podpora JPG/GIF/BMP formátů

24bitová hloubka

16 kreslících nástrojů

3 typy čar

5 výběrů

podpora clipboardu

6 typů pera a 16 velikostí

filtry

posílání obrázků emailem

Podrobnější recenzi najdete zde.

PocketArtist

Výrobce: Conduits Technologies Inc., www.conduits.com

Verze: 2.5

Shareware $49,95

PocketArtist má ve světě PocketPC kreslících programů podobné postavení jako Adobe Photoshop na PC - je to výborný kreslící nástroj s mnoha funkcemi obvyklými na velkých počítačích:

24bitová hloubka

podpora PSD/JPG/GIF/BMP

rozsáhlé kreslící nástroje

nástroje pro úpravu obrázků

editace fotografií

podpora vrstev

gradienty

adjustace barev

úrovně

filtry

práce s clipboardy

17 režimů míchání barev

a mnoho dalších

Popis funkcí je samozřejmě nad rámec tohoto přehledu, PocketArtist je prostě kvalita a všichni, kdo pracují s grafikou velmi často, by měli jeho demoverzi povinně odzkoušet.

iPaint

Výrobce: Cobalt Interactive, Inc., www.cobaltinteractive.com

Verze: 1.0

Komerční 19,95 $

Zajímavý kreslící program s mnoha obvyklými nástroji. Lze stáhnout v trial verzi a prozkoušet. Cena je příznivá pro ty, kteří mají hlouběji do kapsy. Schopnosti programu jsou také velmi hluboké.

One Cat Doodler

Výrobce: One Man And Cat Software, www.onemanandacat.com

Verze: 3.02

Shareware $34,95

Pod poněkud netypickým názvem programu i výrobce se skrývá skutečně kvalitní kreslící program se zaměřením na tvorbu prezentací a náčrtů. Obsahuje sadu geometrických objektů, se kterými lze v kresbě manipulovat. Má funkce lupy. Je ideální na kresby schémat, plánků apod.

Mobile Atelier

Výrobce: NeFa Studio, www1.mahoroba.ne.jp/~nefa/

Verze: 2.07

Shareware $19,99

Mobile Atelier je kreslící program se systémem plug-inů, kterými si můžete zvyšovat schopnosti svého programu.

Existuje i v jednodušší freeware verzi. Na stránkách můžete prozkoušet ještě kreslící program téže firmy s názvem Mobile Pencil.