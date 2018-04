Příručka pro začínající malíře aneb kreslící programy na PDA (2)

Mobile Paint



Mobile Paint je poměrně nový a velice zajímavý kreslící program "klasického" stylu, jako je DrawIt nebo TealPaint. Potěší především majitele novějších Palmů a přístrojů Sony Clié - nejenže podporuje vyšší rozlišení 320x320, ale umožňuje i skrýt graffiti plošku a majitelé Clié tak mohou využít celou plochu displeje, tedy 320x480 bodů.Nástrojová paleta je výrazně chudší než třeba u aplikace DrawIt, základní nároky však splňuje: najdeme tu tužku, čáry, gumu, základní geometrické obrazce, písmo (ve třech základních fontech) a barevnou výplň ohraničené plochy. Citelně tak chybí třeba možnost vyříznout a přemístit či zkopírovat část obrázku. Nelze také importovat soubory vytvořené v jiných aplikacích.Zajímavou funkcí je možnost vrátit zpět více kroků - většina podobných programů umožňuje odstranit pouze poslední úpravu. Během práce na obrázku ovšem program ukládá do cache paměti všechny úpravy zvlášť jako samostatné obrázky, takže dříve nebo později dojde k úplnému zaplnění paměti a program uživatele donutí celou cache smazat - při další práci se pak lze vrátit pouze k tomuto místu či pozdějším úpravám. Velikost cache nelze nijak stanovit, je omezena pouze volnou pamětí RAM.Největší slabina programu (kromě spartánského nástrojového vybavení) spočívá v absenci podpory VFS - výsledné grafické soubory jsou totiž oproti jiným aplikacím poměrně rozměrné a představa, že si nakreslíte deset obrázků a přijdete tak o půldruhého MB RAM, jistě není zrovna příjemná. Snad to Mobile Systems vyřeší v následujících verzích programu.













Sketcher

Výrobce: Palmetto Logic, www.palmettologic.com

Velikost aplikace: 70 kB, typická velikost obrázku 20 kB

Freeware



Aplikaci Sketcher lze zařadit někam na půl cesty mezi poznámkové bloky a kreslící programy - takový hodně vylepšený NotePad. Z grafických nástrojů nabízí pouze čáru v jednotlivých barvách, ke každému obrázku (lze-li jej takto nazývat) lze připojit textovou poznámku či alarm, snadné je listování v jednotlivých obrázcích. Samotná editace ručně psaných poznámek je o něco snadnější než na NotePadu - spíše než "psaní propiskou na kelímek od jogurtu", jak to kdosi kdysi trefně přirovnal, budí iluzi skutečného zápisu silnějším fixem na papír. Jinak než zdarma by asi program distribuovat nemělo valný smysl, pokud ale někdo používá často NotePad či podobné programy a chtěl by lepší variantu téhož, lze doporučit.











TealPaint

Výrobce: TealPoint Software, www.tealpoint.com

Velikost aplikace: 85 kB, typická velikost obrázku okolo 4 kB

Shareware 17,95 $



Klasický kreslící program s dlouhou tradicí se neustále vyvíjí a pro mnohé bude v mnoha ohledech pravděpodobně tou nejlepší volbou. Zvláště pokud vývojáři dostojí svým slibům a vylepší další verze podle plánu...



Jednou z hlavních devíz programu je velmi vydařená správa souborů. Každý obrázek je totiž uložen jako samostatná databáze s klasickou koncovkou .PDB a lze jej tudíž libovolně přesouvat, kopírovat, mazat apod. Obrázky lze třídit do složek, uvnitř každé složky lze jednotlivé obrázky spustit za sebou jako rychlou slideshow či, chcete-li, animaci. Zajímavě je vyřešen import obrázků z jiných aplikací - program dokáže zachytit momentální podobu displeje v kterémkoli programu na Palmu a výsledný obrázek uložit k dalšímu zpracování, funguje tedy jako klasický screenshot. Součástí programu je jednoduchý desktopový manažer, s jehož pomocí lze obrázky zobrazit na PC a konvertovat je do formátu BMP.

Nástrojové možnosti jsou velmi slušné, v našem přehledu v tomto směru nabízí víc snad jen aplikace DrawIt. Nechybí prakticky žádný nástroj sloužící ke kreslení, o něco chudší je nabídka pro úpravu existujících obrázků (rozmazávání či mozaiku bychom hledali marně). Potěší rozšířené možnosti barevné výplně - kromě jednolité plochy můžeme volit z několika textur a taková cihlová zeď vypadá opravdu hezky.



Majitele nejmodernějších handheldů nepotěší absence HiRes - kostrbaté tlusté čáry jsou v porovnání s jinak výbornými vlastnostmi editoru značným krokem zpět. Jenže právě tenhle nedostatek by měla řešit následující verze programu, podle výrobce připravená již na tuto zimu. Ještě je otázka, jak HiRes ovlivní velikost obrázků v kilobytech; program totiž zatím neumožňuje ukládat obrázky na paměťové karty, což při jejich stávající velikosti tolik nevadí, v HiRes už by to určitý problém mohl být.

Závěrečné hodnocení...

... necháme na vás, jak samotná studie naznačuje, každému se hodí něco jiného a těžko stanovit jednotné kritérium kvality. Leccos ovšem napoví přehledná srovnávací tabulka funkcí.



Aplikace Nástroje *) Správa obrázků Animace HiRes **) Podpora VFS MuddyGlass Animator 5 4 Clie Paint 2 1 DrawIt 1* 4 KidPaint 3 3 Mobile Paint 2 2 Sketcher 4 3 TealPaint 1 1*