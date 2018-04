Příručka pro začínající malíře aneb kreslící programy na PDA (1)

Znáte to: potřebujete si rychle načrtnout nějaký plánek či schéma, chcete si jen tak namalovat obrázek nebo čelíte zvědavým otázkám dětí, co všechno ta vaše pípající krabička vlastně umí a jestli by se v ní nenašlo i něco pro ně. K tomu všemu se hodí grafické editory čili kreslící programy.

V prostředí PalmOS bychom pochopitelně marně hledali sofistikovaný program typu CorelDraw nebo Microsoft Paint, malý displej a především omezená paměť možnosti grafických editorů nevyhnutelně omezují. Přesto je docela z čeho vybírat. Tato recenze si všímá pouze aplikací, jejichž grafické schopnosti jsou alespoň trochu "na úrovni" - záměrně do ní tedy nezařazuji nejjednodušší programy typu vestavěného NotePadu či DiddleBug, které sice umožňují "rukopisný" zápis, ale to je také vše. Minimální podmínkou zařazení do recenze je (až na jednu atypickou výjimku) práce s barvami a aspoň částečná editace vytvářených obrázků.



Základním hodnotícím kritériem bylo porovnání s klasickými desktopovými aplikacemi typu Malování (Paint, dříve PaintBrush), důvěrně známým všem uživatelům Windows. Důležitá je nabídka grafických nástrojů, ale také možnosti ukládání a dalšího zpracování obrázků (podpora VFS, animace apod.). Recenze ale hodnotí i některé odlišně zaměřené, nicméně velmi zajímavé programy.







Animator

Výrobce: MuddyGlass, www.muddyglass.com

Velikost aplikace: 58 kB, typická velikost obrázku 2-3 kB

Shareware 17,95 $



Už sám název prozrazuje, že hlavním účelem programu je tvorba animací. Animované obrázky lze vytvářet po jednotlivých okénkách, v každém z nich lze při vytváření dočasně zobrazit obrys obrázku v okénku předchozím a výsledná animace je tak poměrně hladká. V registrované verzi není počet okének v animaci nijak omezen, při troše píle lze tedy vytvořit i docela propracovaný snímek. (V trial verzi můžete v každé animaci využít pěti okének.) Jednotlivá okénka lze samozřejmě pohodlně kopírovat, pozměňovat či mazat.









Bohužel, grafické možnosti aplikace jsou naproti tomu žalostně chudé. Vzhledem k malé velikosti výsledných animací by se dala odpustit chybějící podpora VFS, majitelům starších Palmů nebude vadit ani nízké rozlišení pouhých 160x160 bodů, nikoho však nepotěší vyloženě odbytá nástrojová lišta. K dispozici máme pouze tužku, barevnou výplň ohraničené plochy a mazací gumu, lze nastavit jednu z pěti možných variant tloušťky čáry - a tím to hasne. Geometrické tvary, písmo, přednastavená textura... nic z toho v Animatoru nenajdeme.



Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem lze program doporučit pouze tehdy, záleží-li vám spíše na animacích než na sofistikované grafice. Využijí jej spíše majitelé starších Palmů s nízkým rozlišením a omezenou kapacitou paměti.

Clié Paint

Výrobce: Sony

Velikost aplikace: 173 kB, typická velikost obrázku 30-40 kB

Neprodejné - součást handheldů Sony Clié



Zařazení této aplikace do naší recenze možná není úplně fér - nejde o volně přístupný program, nýbrž o software standardně dodávaný s handheldy Sony Clié. Přesto se o něm nelze nezmínit, už proto, že patří bez diskuse k nejlepším kreslícím programům vůbec.





Kromě grafických možností, o nichž se zmíníme dále, potěší mimořádně komfortní správa obrázků. Aplikace je značně provázána s prohlížečem obrázků a fotografií PG Pocket, v jehož nástrojovém panelu najdeme ikonku pro přechod do Clié Paint - znamená to, že můžeme nejen kreslit, ale také upravovat existující fotografie, vytvářet nejrůznější koláže, retuše apod. Pokud vytváříme nový obrázek, můžeme zvolit ze sedmi variant velikosti od 88x88 až po 320x320 bodů, aplikace tedy podporuje HiRes (bohužel nelze skrýt graffiti plošku a zvětšit tak maximální rozlišení na 320x480). Obrázky můžeme ukládat do RAM či na kartu buď ve speciálním formátu PGP nebo jako obyčejný JPG (jen na kartu), což je další obrovská výhoda - takový obrázek přečte každý prohlížeč na libovolném PC, o své výtvory se tak můžete podělit s kýmkoli, nejen s majiteli Palmů. (Pozor - jak je u Sony zvykem, formát JPG je maskován zkratkou DCF.) Pomocí aplikace Clié Mail můžeme vytvořené obrázky odeslat elektronickou poštou, aniž bychom program opustili.



Grafické možnosti jsou slušné, k dokonalosti jim však leccos chybí. Zdá se, že se vývojáři řídili trochu jinými principy než autoři běžných kreslících programů - jako by si vzali příklad spíše z Adobe Photoshopu než z MS Paint. Clié Paint se tak hodí spíše k úpravě fotografií než k tvorbě nových obrázků. Na nástrojových lištách tak najdeme velmi zajímavé funkce jako rozmazávání ostrých kontur, můžeme z fotografie vytvořit mozaiku či do ní přidat malinké, ale moc hezké "ikonky", na druhou stranu chybí tak základní nástroj jako barevná výplň plochy. Marně bychom také hledali možnost vytváření animací.



Clié Paint má pro uživatele handheldů Sony Clié spoustu výhod, a pokud nejsou příliš náročnými kreslíři, patrně nebudou mít důvod přemýšlet o jiných aplikacích. Přesto existují programy, které v určitých ohledech nabízejí podstatně více.







DrawIt

Výrobce: Andrew Empson, www.drawit.co.nz

Velikost aplikace: 60 kB, typická velikost obrázku 25 kB

Shareware 9,95 $



Aplikace DrawIt patří určitě k tomu lepšímu, co PalmOS v této oblasti nabízí. Jedná se o klasický kreslící program, jehož hlavní devizou je skutečně velkorysá škála nástrojů - uživatel tu najde prakticky vše, co zná z klasického Paintu ve Windows, nechybí ovšem ani pokročilejší nástroje jako rozmazávání barev či obrysů, kreslení mnohoúhelníků apod. Zajímavým bratříčkem vlastního editoru je přídavný modul CustIt, který umožňuje libovolné úpravy a přesuny ikon na nástrojových panelech.





J e škoda, že výrobce zjevně nestíhá držet krok s nejnovějším vývojem grafiky na Palmech; po HiRes bohužel ani vidu, poslední verze je navíc už půldruhého roku stará a nezdá se, že by se program nějak vyvíjel. Marně bychom hledali i podporu paměťových karet či animací.



Ke stažení je samozřejmě trial verze programu, která má ale poměrně zvláštní omezení - neumožňuje ukládat vytvořené obrázky. Program samotný navíc na tuto vlastnost nijak neupozorňuje. Aby se uživatel ujistil, že funkci ukládání registrovaná verze obsahuje, musí důkladně prostudovat manuál...







Kid Paint

Výrobce: Beiks LLC, www.beiks.com

Velikost aplikace: 75 kB

Shareware 9.95 $



Kid Paint není v pravém smyslu kreslícím programem. Jde o aplikaci, kterou využijí asi hlavně děti, totiž o soubor omalovánek. (Z vlastní zkušenosti mohu vřele doporučit rodičům dětí okolo sedmi let - za celkem rozumnou cenu mají k dispozici velmi vděčný dárek.)



V jednoduchosti je krása - po stažení získáte soubor stovky černobílých obrázků na nejrůznější témata (Disneyho postavičky, všemožná kreslená zvířátka, Flintstoneovic rodinka, Pokémoni apod.) a ke každému obrázku čtyři základní nástroje - tenký štětec, "kyblíček" k barevnému vyplnění ohraničené plochy, sprej a gumu, kterou můžete vymazat své předchozí pokusy (původní obrázky zůstanou samozřejmě zachovány). Velkou prozíravost projevili vývojáři při definici ovládacích prvků - jakmile aplikaci jednou otevřete, můžete ji opustit jen zvláštním příkazem v menu, ikonka Home na graffiti plošce ani hardwarová tlačítka nefungují. Děti se tak nedostanou k jiným aplikacím a pravděpodobně nedokážou na handheldu napáchat žádnou škodu (pokud s ním tedy nepraští o zem, když se jim nějaký obrázek nepovede :-)). Pro obzvláště paranoidní rodiče je tu dokonce možnost výstup z aplikace ochránit heslem.



Pravověrní kreativci si s programem Kid Paint asi příliš neužijí, dětem ale tahle aplikace nabízí dlouhé hodiny výborné zábavy.