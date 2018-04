Připravuje Sony Ericsson nový smartphone?

Server Esato zveřejnil fotografie fragmentů krytu neznámého mobilu Sony Ericsson. Pravděpodobně se jedná o část krytu připravovaného chytrého mobilu, který ale výrobce zatím nepředstavil. Podle klávesnice by se mohlo jednat o přístroj na platformě Series 60, některé zdroje pak uvádějí, že by se mohlo jednat o mobil pro sítě třetí generace. Nejvíce ale výlisek klávesnice připomíná tento přístroj Blackberry. Kódové jméno novinky by mělo být Pirin nebo Piran.

Nechme se tedy překvapit, co Sony Ericsson chystá. Je velmi pravděpodobné, že novinku představí buď v únoru na kongresu 3GSM, nebo v březnu na veletrhu Cebit.