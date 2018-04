Připravuje Motorola svůj vlastní Smartphone s Windows?

Chytrých mobilních telefonů s operačním systémem Smartphone ještě není na trhu příliš mnoho. Jeho mateřská firma - známá americká společnost Microsoft - se všemožně snaží přesvědčit výrobce mobilních zařízení, že právě jejich systém je pro chytré mobily ten pravý.

Zda má se svým tvrzením pravdu ukáže pouze čas - v současné době jsou ohlasy uživatelů prvních Microsoftích Smartphonů poněkud rozpačité a výtky se týkají především rychlosti - či přesněji řečeno pomalosti - těchto prvních přístrojů. Ovšem vzhledem k použitému procesoru v prvních Smartphonech se ani vyšší rychlost očekávat nedala - operační systém byl totiž vyvíjen pro procesory s taktovací frekvencí dosahující hodnoty alespoň dvou set megahertz, avšak výrobce (HTC / Qtek) použil procesor taktovaný na "pouhých" sto dvacet megahertz.

Tuto pošramocenou pověst mají operačnímu systému od Microsoftu vrátit nová zařízení nových výrobců - první rychlou vlaštovkou může být véčkový smartphone Mitac Mio (Mobil.cz informoval). Microsoft hodně tlačí na americkou Motorolu, která v řadě Accompli prozatím dává přednost systému vlastní provenience a do budoucna uvažuje spíše o Linuxu.

Na světlo světa vyplynuly informace, podle kterých Motorola společně s Taiwanskou firmou Chi Mei Communication System (CMCS) pracují na vývoji právě MS kompatibilního chytrého telefonu. Na přímý dotaz, zda Motorola skutečně také zařízení vyvíjí a zda uvažuje o jeho prodeji oficiální místa odmítají podat jakoukoli odpověď. Víme však, že tento nový telefon by měl mít označení V700 a mělo by se jednat o telefon rozevírací koncepce.

Ať je tato informace pravdivá nebo ne, v každém případě se jeví vývoj MS kompatibilního telefonu pod křídly Motoroly jako poměrně logický krok. Motorola je totiž stále společností, která si může dovolit i vývoj zařízení, které se nikdy na trh nedostane. Ale pokud by se tak přeci jenom stalo a platforma MS Smartphone by se na trhu prosadila a začala by být uživateli vyhledávána a vyžadována, bude Motorola okamžitě připravena. A stejně postupují i ostatní velcí hráči na poli mobilních technologií - vždyť štěstí přeje připraveným, což v tomto oboru platí dvojnásob.