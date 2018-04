Připravuje Apple jednodušší verzi iPhonu?

Tchajwanská tisková agentura China Economic News Service (CENS) zveřejnila informace, podle kterých Apple připravuje další variantu iPhonu. Podle agentury CENS totiž společnost Foxconn obdržela od Apple zakázku na 25 milionů iPhonů třetí generace. V létě se ale očekává příchod teprve druhé generace.

Podle agentury CENS má mít nový iPhone menší hmotnost mezi 110 až 120 gramy. To je zapříčiněno větším použitím plastů než u současné varianty. Dále by měl nový iPhone podporovat sítě třetí generace. Úhlopříčka displeje by však měla být menší než u současného provedení: 2,8 místo 3,5 palce.

Podle dosavadních informací má být druhá generace iPhonu naopak o něco větší a pravděpodobně i těžší než současné provedení, jelikož nabídne lepší výbavu. Hovoří se o vestavěné GPS navigaci. Zmenšení displeje tak nezní příliš logicky.

Vysvětlením může být jednak nepřesné opsání informací na straně tchajwanské agentury, nebo Apple opravdu připravuje další jednodušší provedení svého mobilu. Podle agentury CENS je i údajná třetí generace iPhonu připravena k prodeji v červnu, tedy ve stejném termínu, kdy se očekává druhá generace.