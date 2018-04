Server The Boy Genius Report zveřejnil obrázky údajného Lego mobilu od Alcatelu. Podle obrázků by měl být budoucí mobil vytvořen z částí, které do sebe zapadají jako kostky známé stavebnice.

Je tak možné vyměnit klávesnici nebo další části. Ty by mohly mít nejen jinou barvu, ale také tvar. Uvidíme, zda Alcatel Lego mobil opravdu nabídne. Rozhodně by se na trhu neztratil.