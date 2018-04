Připravte se, za chvíli budou MMS i u nás

Během léta se zákazníci Eurotelu a RadioMobilu mohou těšit na multimediální zprávy MMS (zpráva s obrázky, zvuky či jednodušším videem – více zde). Obě společnosti pilně pracují na jejich implementaci do sítě a nabídce aplikací a služeb založených na MMS. Český Mobil prozatím MMS nechystá – podle mluvčího Igora Přerovského to v tuto chvíli není priorita a nepředpokládá, že by síť Oskar nabízela MMS ještě do konce tohoto roku.

Při pohledu na tiskové zprávy evropských operátorů by se mohlo zdát, že MMS v České republice už vlastně dávno měly být. Od jejich březnové premiéry v norské síti Telenoru totiž začaly MMS nabízet sítě T-Mobile (Maďarsko, Velká Británie, Německo) a Vodafone. Logicky by tak měl s MMS přijít i náš RadioMobil, který by mohl předvést proklamovanou výhodu členství v T-Mobile International – společný vývoj služeb v rámci skupiny. Jenže podle zákulisních informací je u nás dál s nabídkou MMS konkurenční Eurotel – takže se možná po letech opět dočkáme mediálních přestřelek, kdo že to vlastně byl s MMS první a co je komerční nebo technické spuštění služby.

Samotná implementace standardu MMS do sítě GSM/GPRS není téměř žádný problém. V téměř všech případech spuštění MMS byla dodavatelem technologie společnost Ericsson, která má v tuto chvíli na své řešení prakticky celosvětový monopol (Ericsson bude dodávat řešení MMS i pro český T-Mobile). Nokia dosud jenom paběrkuje a komerční spuštění MMS v síti Eurotel se tak bude velmi blížit světové premiéře.

Podle našich informací v tuto chvíli Eurotel spolupracuje s několika společnostmi, které by mohly poskytovat prostřednictvím MMS především zpravodajství a zábavu. V okamžiku, kdy bude moci nabídnout zajímavý obsah, využívající technologii MMS, potom nabídne tuto službu zákazníkům (zpočátku by se mělo jednat o testovací provoz u firemních zákazníků).

Dá se předpokládat, že v první fázi bude práce s MMS v síti Eurotel především pasivní – zprávy tedy budete moci jenom přijímat. Za takovou zprávu se zřejmě bude platit částka pohybující se okolo 15 korun. Ve druhé fázi zpřístupňování služby už budete moci i MMS odesílat, přičemž za jednu zprávu o velikosti asi 32 KB (je to limit současných implementací MMS do sítí GSM/GPRS) zaplatíte přibližně 30 korun, tedy ekvivalent jednoho eura – tolik stojí podobná zpráva v Evropě. I když je i docela dobře možné, že Eurotel umožní posílání MMS hned od začátku – když už podporu MMS v síti má, může nechat rozhodování o jejich používání na zákaznících.

Tato filozofie souvisí i s dostupnými mobilními telefony, které MMS podporují. Ty jsou v tuto chvíli tři – Nokia 3510, 7650 a Sony Ericsson T68i. Přitom Nokia 3510 umí MMS jenom přijímat. Jenže na rozdíl od obou dalších telefonů bude stát bez dotace zpočátku mezi 7 – 8 tisíci korunami a s dotací by se telefon mohl prodávat za přibližně 4 – 5 tisíc korun. A to je velmi přijatelná cena, která by mohla pomoci rozšíření tohoto mobilu a tím pádem i MMS mezi obyčejné uživatele. I když Nokia těžce ztrácí pozice na trhu infrastruktury pro MMS, na poli telefonů by mohla situaci zvrátit. I ostatní firmy pochopily, že do svých low-endových telefonů budou muset MMS přidat – dokazují to novinky představené na veletrhu CommunicAsia, například Sony Ericsson T300. Ten je určený širokým masám uživatelů a disponuje plnou funkčností MMS.

Výmluva operátorů na to, že pro MMS nejsou telefony, rozhodně neobstojí. Telefonů je tolik, kolik jich objednají, a pokud snad nevěříte, tak se o tom můžete přesvědčit na pultech obchodů zahraničních mobilních operátorů. Ostatně, těžko bude český T-Mobile vysvětlovat, že s MMS počká, než budou telefony, když tři další operátoři skupiny T-Mobile již MMS nabízejí. Mimochodem, pokud bude RadioMobil kopírovat strategii svých kolegů v zahraničí, tak rovnou spustí plnou podporu MMS.

Při pohledu na ceníky MMS v zahraničí a také u předpokládaných cen pro Českou republiku nás ovšem zaráží jedna věc. Pokud budete chtít poslat obrázek z vestavěného digitálního foťáku prostřednictvím MMS, zaplatíte za to přibližně 1 € (řekněme 30 Kč). Pokud ale pošlete fotku jako přílohu k e-mailové zprávě (umí to T68i i N7650), potom vás e-mail o velikosti 32 KB přijde na přibližně méně než korunu. Samozřejmě chápeme, že MMS centrum také něco stojí, investice do GPRS, které MMS hojně využívají, se také musí zaplatit, ale třicetinásobek ceny za stejnou službu se nám zdá poněkud příliš.

MMS jsou totiž jenom náhražkou e-mailů. A vůbec by nebyl problém do mobilů přidat prográmek, který přijaté e-maily s multimediálním obsahem přehraje podle přiloženého scénáře – ostatně váš Outlook to dělá již dnes a MMS nejsou v podstatě nic jiného. Jenže e-maily by operátor asi zpoplatnit nedokázal (šlo by především o psychologický problém – uživatelé by to odmítli), zatímco s MMS si to dovolit může, protože uživatelům ani nepřijde, že vlastně platí víc, než by měli.

Jenže za to, že si operátoři troufnou účtovat takové ceny, mohou vlastně zákazníci sami. Vždyť když jsou nyní ochotní zaplatit za několik krátkých textových zpráv s informacemi tolik, kolik dají za aktuální noviny, jistě budou ochotní zaplatit za jednu MMS totéž co za celý barevný časopis, nebo za pět krátkých videozpráv vesele utratí částku, která odpovídá koncesionářskému poplatku za dva veřejnoprávní televizní kanály. Nedělejme si ale iluze, že se něco změní – operátoři moc dobře vědí, že zprávy ještě oželíme, ale za zábavu budeme platit bez rozmyslu. Tak proč na nás nevydělat…