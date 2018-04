Připravte se, v budoucnu se necháte dobrovolně šmírovat

Heslo dne: sociální lokalizace. Že tomu příliš nerozumíte? My popravdě nejprve také ne, ale podrobná prezentace zástupců Nokie na veletrhu 3GSM v Barceloně, z jejichž marketingových laboratoří tento výraz pochází, nám otevřela oči. I my totiž používáme Facebook či jiné komunitní sítě a i nám se občas stane, že se nudíme a chtěli bychom vyrazit někam s přáteli, kteří ale jako na potvoru nejsou po ruce.

Do této chvíle nám nezbývalo než aktivně zvednout telefon a buď známé obvolat, nebo jim poslat zprávu, případně ověřit, jestli nejsou na některé z komunitních sítí on-line. Tomu je ale konec.

Díky sociální lokalizaci, mimo jiné, bude stačit spuštění aplikace na mobilu a na mapě hned uvidíme, kde je největší koncentrace známých a kterým směrem máme vyrazit. Krátce a stručně, budeme vědět o každém jejich kroku a na oplátku oni zase o našem. Prostě dokonalý život v komunitě, kde se na tajemství a soukromí nehraje.

Ale abychom výrobcům mobilů a operátorům nekřivdili: současné sociální sítě typu Facebook také poměrně razantně stírají rozdíl mezi soukromým a veřejným, a navíc to děláme záměrně sami, nikdo nás k tomu nenutí. Problémy samozřejmě mohou nastat u žárlivých partnerů, ale tam by se jistě problém našel i v jiné podobě.

Nejenom poloha, sociální bude všechno

Výraz sociální lokalizace má však více podob než výše uvedené dobrovolné šmírování. Především marketingoví pracovníci budou nadšeni, jak se jim pěkně začnou rýsovat konkrétní cílové skupiny, kterým bude možné nabízet zboží či služby na míru. A další nápady si domyslete sami. Když budou povedené, nechlubte se jimi, ale raději si zajděte na patentový úřad. Můžete rychle zbohatnout.

Aby však taková sociální lokalizace fungovala, je potřeba vlastnit potřebný hardware, konkrétně nějaký správný multimediální telefon. Výrobci si toho jsou velmi dobře vědomi a zaplavili barcelonský kongres množstvím těch správných přístrojů. Ne, žádné levné kousky mezi nimi nehledejte, těmi se velké značky již moc nechlubí. Většina novinek patří do kategorie špičkových telefonů, na které budete potřebovat alespoň 8 000 korun, ale ještě více úspor ve vašem prasátku bude jedině výhodou.

Mobilní návrháři šijí jen podle dvou vzorů

Trendy jsou v zásadě dva. Prvním je placatý mobil bez klávesnice s velkým dotykovým displejem. Prostě a stručně něco na způsob iPhonu, ať se to někomu líbí nebo ne. Druhá varianta bývá méně multimediální a více myslí na milovníky psaní. Telefony s QWERTY klávesnicí směřují z byznys segmentu mezi běžné uživatele, kteří raději píší, než volají. Ani v tomto případě nejsou designéři příliš nápadití a vše připomíná první letité BlackBerry.

Pokud vám nevyhovuje ani jedna z variant, mnoho vám toho na výběr nezbude. Tedy alespoň pokud nebudete chtít kupovat starší model nebo nepočkáte, jestli se móda do příštího roku nezmění. Především mezi top modely jednotlivých výrobců prostě mnoho alternativ není. Snad jedině Nokia, která s dotykovými displeji znatelně zaspala, ještě nabízí tradiční zboží, displej a mobilní dvanáctitlačítkovou klávesnici.

Odkud jen se ty nápady berou

Při bližším zkoumání nových mobilů se nejde ubránit myšlence, že toto všechno jsme už někde viděli. Ano, řeč je opět o x-tých kopiích iPhonu a y-tých kopiích BlackBerry. Zásadních inovací na těchto původních myšlenkách mnoho není a ty nejpovedenější nemá cenu hledat u velkých značek, ale třeba u Palmu s novým operačním systémem webOS. Nebo přímo geniálně jednoduchý způsob kombinace dotykového displeje s jednou mechanickou klávesou, kterou je onen celý displej, tak jak to předvádí storm od BlackBerry.

A máme tu Palm, iPhone, BlackBerry - samé americké značky (myšleno ze severoamerického kontinentu). Když k tomu připojíme jasnou dominanci amerických firem ve výše zmíněných sociálních sítích a dalších internetových službách tlačících se na mobily (YouTube, Google, Yahoo), nelze se ubránit dojmu, že Američané prostě vědí, co je praktické a co lidé opravdu chtějí. Tedy mimo Motorolu, o té ale až za chvíli.

Velcí bojují sami se sebou

Ale abychom nebyli ke zbytku světa nespravedliví. Nokii patří náš obdiv, jak zarputile tlačí to, co si před mnoha lety naplánovala. Třeba ten příběh s navigací v mobilu. Díky sociálním sítím o takto vybavené mobily jistě nastane prudká poptávka a Nokia jich má v portfoliu pěknou řádku.

Z českého pohledu již mrtvý Alcatel přežívá pod čínskou taktovkou nových majitelů velmi dobře a jako jediný se soustřeďuje jen na obyčejné mobily. Nejdražší stojí okolo tří tisíc a nechybí ani příslušníci módních trendů - "dotykáč" a "komunikátor". Co na tom, že komunikátor je komunikátorem jen díky klávesnici.

Nesmiřitelní rivalové z korejského poloostrova - LG a Samsung - se předhánějí v chrlení špičkových mobilů s dotykovým displejem, ještě více megapixelovými fotoaparáty nebo jako u Samsungu rovnou s HD videokamerou. LG kontrovalo průhlednou klávesnicí, podržte se - normální, nikoliv QWERTY.

Sony Ericsson jako první ukázal, že jednou bude mít dvanáctimegapixelový mobil a že systém nepoběží na windows, ale na symbianu. Ale na koncept Idou si ještě pěkných pár měsíců počkáme. A co Motorola, ptáte se? My odpovídáme, že nikdo neví. Ale zatím žije. Tedy spíš živoří.

Ostatní se snaží

A zbytek světa? Smršť komunikátorů s Windows Mobile, které ovšem běžný uživatel asi jen stěží ocení. Zaujal nás kompilát navigace a mobilu Nüviphone, ale tím se Garmin chlubí už rok, a v prodejnách stále není. I když nyní s podporou Asusu by se to již mohlo povést. Japonské podivnosti, které nemají QWERTY klávesnici ani dotykový displej, jsou velké, neohrabané, téměř výhradně véčka a překvapivě v případě přístrojů od operátora DoCoMo fungují i v Evropě - jsou to 3G/GSM modely. Prostě jiný svět.

A do něj patří i zoufalá snaha stále nových a nových čínských firem prorazit s něčím, co není vzhledovou kopií známého mobilu za čtvrtinovou cenu. Přitom ryze vlastní produkty nevypadají zle, pouze vývoj uživatelského prostředí by si zasloužil mnohem větší pozornost. Na to pravděpodobně není čas. Navíc většina dříve velkých výrobců dnes produkuje zřejmě něco zcela jiného než mobily; ze slavnějších jmen vystavovala na veletrhu jen "ledničková" společnost Haier.