Připravte operátory o peníze: posílejte MMS místo textovek

Většina uživatelů mobilů v zahraničí příliš netelefonuje. Raději pošlou textovou zprávu v domnění, že se jedná o nejlevnější způsob mobilní komunikace ze zahraničí. Zdůrazňujeme slovo "mobilní". Ze zahraničí se lze totiž dovolat i zcela zdarma, a to za použití internetových klientů.

Je samozřejmě pravda, že poslání jedné SMS stojí většinou daleko méně něž uskutečnění byť i pouhé minuty telefonního hovoru. Je tu však i jiná, ještě výhodnější cesta, jak o sobě dát svým blízkým vědět. Pomysleli jste již na multimediální zprávy?

MMS jsou levnější a pestřejší

Multimediální zprávy nabízí oproti těm textovým spoustu výhod. Zatímco do SMS vměstnáte pouhých 160 znaků (pozor, s diakritikou jen 70!), do MMS se jich vejde až několik tisíc. Jak asi víte, lze navíc připojit fotografii, krátkou videonahrávku či zvuk. Do jedné MMS tak můžete napsat opravdový román. U nejnovějších telefonů je limit velikosti jedné zprávy stanoven na 300 KB (volitelně), všechny telefony s podporou MMS (vyjma několika nejstarších modelů) pak přijmou zprávu s velikostí do 100 KB. Do jedné MMS se tak vejde tolik textu, jako do desítek SMS. Úspora peněz může být obrovská.

Pro úspěšnou komunikaci pomocí MMS je ale nutné ověřit, zda multimediální zprávy má aktivované i příjemce. Jinak obdrží v SMS odkaz na přečtení zprávy na internetu a to již příliš praktické není. Pro někoho to může být i nepřekonatelná překážka.