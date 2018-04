Připravované Sony Ericssony: nový android a možná se dočkáme i WP7

O připravovaném Sony Ericssonu ST18i jsme vás informovali. Nyní jsou díky serveru GSMArena.com k dispozici kvalitní fotografie, které telefon ukazují v celé kráse. Připravovaná Xperia nese kódové označení Urushi a používá operační systém Android ve verzi 2.3.3.

Technické parametry zatím nejsou známy. Podle dostupných informací má model displej s rozlišením 854 × 480 obrazových bodů. Přes vysoké rozlišení nebude velký, úhlopříčka by se měla pohybovat okolo 3,2 až 3,3 palce.

Připravovaný Sony Ericsson by měl používat 1 GHz procesor Qualcomm MSM8255 a grafický procesor Adreno 205. Nabídl by tak stejný hardware jako špičkový model Xperia Arc. Osmimegapixelový fotoaparát by měl používat senzor Exmor R. O prvotřídní zobrazení na displeji se postará podpora technologie Mobile Bravia.

Jestliže se s modelem ST18i setkáme na pultech prodejen přibližně v září, osud druhého uniklého modelu je nejistý. Je to smartphone s vysouvací QWERTY klávesnicí a operačním systémem Windows Phone 7.

Fotografie Sony Ericssonu se systémem od Microsoftu už jednou unikly, výrobce však prozatím nepotvrdil příchod takového telefonu. Uvidíme, zda se Sony Ericsson rozhodne přímo konkurovat Nokii, která s Microsoftem uzavřela strategické partnerství, nebo zda jde pouze o zkušební prototyp bez budoucnosti.