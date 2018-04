Připravované Motoroly jsou určeny nejnáročnějším

Zatímco u komunikátorů Nokia 9110i a Ericsson R380s je zřejmé, že jde především o mobily, první pohled na dvě nové Motoroly ve vás tento pocit nevyvolá. Otevírací mobily jsou sice doménou právě tohoto výrobce, jenže když na vás zevnitř vykoukne obrovský displej a případně i alfanumerická klávesnice, moc jisti si tím, co vlastně držíte v ruce, nebudete. Byť z toho trčí anténa.

Funkce? Samozřejmě všechny

Ani jeden z dnes představených mobilů/kapesních počítačů si ještě nemůžete koupit. Accompli 009 se zatím nevyrábí vůbec a podle dostupných informací se dříve než na začátku příštího roku vyrábět nezačne. Accompli 008 je sice pod označením A6188 dostupné v některých čínských provinciích, ale v jiných částech světa jej neseženete. K tomu, aby bylo možné takové zařízení běžně prodávat, je nutné provést ještě spoustu designových změn a úprav firmwaru, aby vše fungovalo bezchybně i v evropských sítích a samozřejmě provést lokalizaci i do jiných jazyků, než je angličtina a čínština.

Nikdo nepochybuje o tom, že žádnému novému mobilu by neměla chybět podpora GPRS a wapový prohlížeč. Totéž si myslí i Motorola a oba komunikátory tyto vlastnosti samozřejmě mají. Oba přístroje by měly kromě wapu umět prohlížet i klasické webové stránky a protože by si měly rozumět i s Javovými aplety, měly by být použitelné např. pro mobilní bankovnictví a nakupování. S pomocí vestavěných (nebo doinstalovaných) aplikací by mělo být možné odesílat jak klasické e-maily, tak i faxy. Použitelnost komunikátorů nebude omezena jen na standard GSM či severoamerický PCS; obě Accompli jsou třípásmové (GSM 900/1800, PCS 1900), jak už je nyní u všech nových Motorol zvykem.

Otevírací kapesní počítače s telefonem

Accompli 008 se ovládá podobně jako každý počítač Palm. Nikde nenajdete žádnou klávesnici, k dispozici máte pouze dotykový displej. Použít můžete speciální pero (stylus) i svoje vlastní prsty. Na černobílém displeji jsou ikony pro přístup k nejčastěji používaným funkcím. Vytáčet telefonní čísla můžete jak zvolením ze seznamu, tak i vyvoláním klasické číselné klávesnice. Accompli 008 má velikost podobnou se staršími mobily Motorola StarTac, takže telefonovat můžete s rozevřeným mobilem v ruce, samozřejmě také s pomocí lehkého hands-free či jen tak položit Accompli na stůl a prostě mluvit.

Obě Accompli jsou vybaveny aplikacemi pro správu kontaktů, pokročilým kalendářem, připomínkovníkem (To Do), komunikačním softwarem a aplikací pro psaní poznámek. Zatímco Accompli 009 disponuje alfanumerickou klávesnicí, která je i přes své malé rozměry použitelná pro psaní textů, model 008 využívá technologie rozpoznávání písma, známé z jiných kapesních počítačů. Jaký je v Accompli 008 použit operační systém, se nám zatím zjistit nepodařilo, Accompli 009 využívá Wisdom OS, který se používá v pagerech Motorola.

Accompli 009 nemá dotykový displej, ovládá se pouze klávesnicí. Nicméně displej je barevný a měl by umožnit i přehrávání videosekvencí. Vše samozřejmě záleží na aplikacích. Těch bude po uvedení obou telefonů na trh zřejmě spíše málo, nicméně nebude pro kohokoliv problém vyvinout a nabídnout aplikaci vlastní. S oběma přístroji se bude dodávat software Truesync, umožňující synchronizaci údajů mezi stolním počítačem a mobilním telefonem (či obdobným mobilním zařízením). Novinkou je, že nyní k tomu vůbec nebudete nepotřebovat kabel - Accompli by měly dokázat synchronizovat svoje data i přes Internet.

Zatím si počkáme

Tato kombinovaná zařízení mají svoje nesporné výhody - kromě základní funkce, což je telefonování, dokáží nabídnout i kancelářské a organizační aplikace. A hlavně je možné jejich funkčnost rozšiřovat instalací dalších aplikací.

Na trhu zatím není příliš velký výběr mobilních komunikátorů, ale to by se mohlo změnit v příštím roce. O podobných zařízeních totiž mluví mnohem více výrobců než jen Motorola a do klasických mobilních telefonů se toho už mnoho dalšího implementovat nedá.