Připravované LG Prada II dostane pohybový senzor

Podle serveru The Boy Genius Report dostane připravovaný nástupce mimo jiné i pohybový senzor, který by měl automaticky změnit zobrazení z vertikálního na horizontální. Telefon také bude nově vybaven výsuvnou hardwarovou QWERTY klávesnicí.

Prada II bude zvládat sítě třetí generace včetně rychlých dat HSDPA a stejně jako nedávno představený model KC910, bude vybavena bezdrátovým připojením na internet přes wi-fi. Fotoaparát si polepší na rozlišení pět megapixelů. Videonahrávky bude možné pořizovat až v rozlišení VGA.

Displej s rozlišením 240 x 400 obrazových bodů a úhlopříčkou tři palce zůstane zachován. Baterie nabídne vyšší kapacitu 950 mAh. Prada II bude vyšší a tlustší než předchůdkyně: 104,5 x 54 x 16,8 milimetru. Do prodeje by se mělo nové LG dostat do konce letošního roku.