Připravované BlackBerry 8800 s Wi-Fi - první fotografie

O novém BlackBerry 8800 jsme vás již informovali. Nyní jsou k dispozici první fotografie funkčního přístroje. Připravované BlackBerry by mělo nabídnout multimediální výbavu s hudebním přehrávačem a podporou pro paměťové karty formátu microSD. 1,3 megapixelový fotoaparát budou mít pravděpodobně pouze některé varianty.

Nové BlackBerry nemá SureType klávesnici jako model 8100, ale plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Ovládací kolečko na boku by měl nahradit Track Ball umístěný pod displejem. To umožnilo připravovanou novinku ztenčit. Rozměry by měly být 106 x 60 x 15,5 milimetru.

Displej bude mít pravděpodobně rozlišení QVGA. Chybět nebude Bluetooth 2.0, hlasové vytáčení a vestavěná paměť bude mít kapacitu 64 MB. Komunikátor bude pracovat ve všech čtyřech pásmech GSM a nabídne datové přenosy EDGE. Podpora pro sítě třetí generace chybí, Wi-Fi nikoliv.

Připravované BlackBerry 8800 by měl výrobce RIM představit v prvním čtvrtletí letošního roku.Zakrátko na to se začne prodávat.