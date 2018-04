Připojte se k WIFI síti, můžete ušetřit

V pátek jsme vám nabídli přehled možností, jak se připojit k internetu. Ve výčtu jsme uvedli většinu možných připojení kromě WIFI. Teď to napravujeme. Jak se připojíte k již existující WIFI síti? Co vás to bude stát, a jak jednoduše připojit rodinu?

Když už jste si v databázi našli svou vyvolenou síť, se kterou chcete spojit svůj budoucí osud, musíte kontaktovat jejího správce. Každá síť mívá vlastní stránky, na kterých se můžete seznámit s podmínkami připojení, pokrytím a kontaktními osobami.

Kontaktujte je, a pak už je to celkem jednoduché. Při první návštěvě provozovatelé většinou zjistí, na který přístupový bod máte nejlepší viditelnost a proměří sílu signálu. Podle toho se pak odvíjí další postup, který spočívá v nákupu zařízení a zapojování.

Nejprve je potřeba trocha investic

Připojení počítače k síti se dá vyřešit různými způsoby. A to buď PCI síťovou WIFI kartou, USB adaptérem, routerem nebo konečně notebookové řešení pomocí PCMCIA karty.

USB cesta je díky své přenositelnosti využitelná i v noteboocích. Adaptéry stojí kolem patnácti stovek a některé mají i zabudouvanou anténu. Tu však využijete jen v místech, kde je signál opravdu silný Toto řešení je vhodné pro uživatele, kteří chtějí co nejrychlejší a bezproblémovou instalaci, a milují svá Windows XP. Problémy nastávají v okamžiku, kdy máte slabý signál, protože k většině USB klientů nelze připojit externí anténa.

Síťové PCI karty se samozřejmě liší podle používaného protokolu, a tak je dobré zakoupit takovou kartu fungující s protokolem, na kterém běží vaše síť. Doporučujeme také odzkoušet, jak vámi vybraný PCI adaptér komunikuje s AP, na které se chcete připojit. Doporučujeme kupovat výrobky označené logem WIFI Certified, které zaručuje opravdovou jistotu.

Jestliže žijete v rodinném domku, a chcete zapojit více počítačů, je ideálním řešením nákup routeru. Do něj přivedete signál a dál jej rozvádíte pomocí klasických síťových kabelů, které už mohou být dlouhé jak potřebujete. Router stojí kolem čtyř tisíc a určitě se vám vyplatí, připojujete-li dva a více počítačů.

Antény – urob si sám

Antény z plechovek. Asi nejpřitažlivější mediální fenomén WIFI sítí. Přijímat internet pomocí kosteleckých párků na koštěti zní jako velká cyberpunková fantazie. Ale opravdu to jde. Můžete si samozřejmě i anténu koupit. Výběr je opravdu pestrý.

V obchodech se klientské antény pohybují mezi pěti stovkami až třemi tisíci, záleží na jejich výkonu. V případě, že máte silný signál, stačí levná sektorová anténa za pár stovek, v případě opačném se vyplatí investovat do kvalitnějšího lapače signálu.

A teď to propojit

„Od pantáty vedou dráty,“ zpívá se v jedné písničce. Tady je to podobné. Z antény musíte rozvést signál do

počítače. K tomu využijte nízkoútlumový kabel. Dávejte si pozor na vzdálenost od antény, protože obecně platí, že čím delší kabel, tím větší ztráty. K propojení propojovacího kabelu s adaptérem slouží tzv. pigtail, což je to krátký, zpravidla 20cm, kablík který slouží jako spojka mezi kartou a propojovacím kabelem. Na jedné straně má konektor na kartu a na straně druhé má již standardní N konektor. Cena kabeláže je různá, ale kvalitní nízkoútlumový kabel stojí kolem 40 korun za metr a pigtail kolem dvou set.

Pro ty, kdo se nechtějí starat a shánět si adaptéry a antény zvlášť se na trhu objevily i wifi balíčky, které obsahují bezdrátová PCI karta, anténa a 5 metrů kabelu.

Co to bude stát?

Za kartu a anténu dáte přibližně kolem dvou tisíc. Záleží natom, jaký typ zařízení zvolíte. Otázkou ale stále zůstává, kolik budete platit za připojení k internetu. Jestliže vás připojuje komerční firma nebo občanské sdružení, pohybuje se cena většinou pod tisícovku. Rozdíly jsou v servisu. U klasické firmy si s připojením platíte i jistou garanci, že síť pojede, případně že pojede určitou minimální rychlostí.

To u občanských sdružení většinou nebývá nijak smluvně jištěno. K internetu se připojujete jako člen sdružení, a tím pádem jste při výpadcích odkázáni na časové možnosti a technické schopnosti správců neziskové sítě. Přináší to občas ale příjemné vzrušení, které je přeci kořením života.

Ceny připojení se pohybují od tří set do tisíce korun. Záleží opravdu na jednotlivých subjektech, které vám internet poskytují. Neexistují žádná závazná pravidla, podle kterých byste mohli určit cenu na venkově a ve větším městě. Všechno záleží na dojednaných podmínkách, počtech připojených a podobně. Rychlosti u WIFI připojení mají velký rozptyl, stejně jako ceny. Průměrně se dostanete na hodnoty podobné ADSL, ale zpomalující agregace nebývá tak vysoká.

Mobilní operátoři nezahálejí

Jestliže jezdíte s notebookem po světě, můžete vyzkoušet i hotspoty, které jsou rozesety po letištích a nebo hotelích. V České republice poskytují WIFI připojení zatím jen dva mobilní operátoři - T-Mobile a Eurotel. Přehled českých hotspotů najdete na stránkách Eurotelu a T-Mobile.

Eurotel nabízí dvě verze tarifu WIFI Jet Basic a WIFI Jet Nonstop, který se výrazně cenově liší od HotSpotu nabízeného T-Mobilem. Nehledě na to, že Eurotel po spojení s Českým Telecomem má teď pro tuto službu vyšší pokrytí, protože zákazníci mohou využívat hotspoty obou operátorů.

Eurotel také nabízí možnost aktivování jednorázového připojení služby pomocí SMS, a to v ceně 60 korun za hodinu a 100 za hodiny dvě. V oblasti WIFI tedy jednoznačně vítězí Eurotel, ale lidé mimo Prahu a velká města stejně budou muset spoléhat na klasické mobilní datové tarify a nebo právě lokální WIFI sítě, které občas omezený hotspot ve svém působišti spouští.

EUROTEL WIFI Jet Basic WIFI Jet Nonstop Měsíční paušál 713 Kč 1427 Kč Volné hodiny 60 Bez omezení Cena za hodinu po vyčerpání limitu 24 Kč —

Ceny jsou uváděny včetně 19% DPH.

T-Mobile HotSpot 15 minut připojení 1 hodina 3 hodiny 24 hodin Tarif 24 Kč 71 Kč — — Časový kupón — 179 Kč 238 Kč 595 Kč

Ceny jsou uváděny včetně 19% DPH.

Za kolik jste připojeni přes WIFI? A s jakou rychlostí?