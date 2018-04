Připojení Windows CE s VGA nebo televizí Pátrali jsme po Webu, jak vypadá situace s připojením HPC k monitoru nebo k televizi. Našli jsme tyto tři řešení: EZShow Systems Inc. Nabídka obsahuje model EZ2VGA, což je PC karta která převádí obsah video paměti do formátu výstupu VGA. To znamená, že pomocí této karty je možné zobrazit obrazovku HPC na běžném monitoru s VGA vstupem. Po přečtení celkem dobře zpracovaných FAQ (otázky a odpovědi) zjistíte, že pro praktické použití je třeba instalovat software EZPresenter CE. Nelze tedy pouze koupit kartu a domnívat se, že ihned uvidím vše na obrazovce monitoru. Lze říci, že neuvidíte nic, protože zobrazovat lze buď prezentace v Pocket PowerPointu nebo prezentace z programu EZPresenter CE. Program (a tudíž i karta) je slučitelná s těmito HPC s Win CE 2.0: Casio A-11, A-20,PA-2400, NEC MP-700, MP-750, Sharp HC4100, HC4500, HC4600 a HP360LX. V nabídce je i karta EZ2TV, která by měla dovolit zobrazit prezentace z HPC na běžném televizním přijímači. Bohužel otázky a odpovědi se o systému Windows CE vůbec nezmiňují, takže se nelze dopátrat žádné informace o tom, jak karta pracuje, a zda je také potřeba software EZPresenter CE. VOYAGER VGA PCMCIA ADAPTER Kdo tuto kartu skutečně vyrábí se nám nepodařilo zjistit. Na webu ji prezentuje firma Maxvision. Z technických parametrů se dovídáme, že se vyrábí i model s 8 MB Flash - neboli karta kombinovaná VGA/Flash. Karta podporuje dvě rozlišení 1024 x 768 s 16 barvami a 800 x 600 s 256 barvami. Software pro podporu prezentací je údajně zadarmo. Opět není řečeno nic o tom, zda karta je výhradně pro prezentace nebo zda bude také pracovat jako výstup všeho, co je zobrazováno na displeji. Hewlett Packard Samou chválou prezentuje HP svoji VGA-out kartu. Podle popisku je karta vhodná pro zobrazování prezentací v PowerPointuŽ nebo palmtopovských aplikací. Otázka je, co se tím myslí, zda všechny aplikace nebo pouze určité aplikace napsané speciálně pro VGA výstup. To ještě zbývá vybádat. Karta s kódem HP F1252A podle informací HP podporuje 1024 x 768 XVGA na modelech HP 600 a 800 x 600 SVGA na modelu 360LX. O jiných HPC ani slůvko. Chcete vidět VGA kartu v praxi? Zašlete nám kontaktní spojení a dozvíte se kde je možné kartu shlédnout Jméno E-mail Telefon Oblast použití VGA karty nezvoleno pro soukromé použití pro podnikové použití pro dodávky zákazníkům Odeslání formuláře