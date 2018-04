Připojení pro širokopásmový Internet - konsorcium GiTy|StarOne představuje svoji nabídku

- Konsorcium GiTy|STAR ONE zveřejnilo informace ze své nabídky pro výběrové řízení na licence FWA v pásmu 26 GHz. GiTy|STAR ONE přichází s atraktivní nabídkou kvalitních a inovativních telekomunikačních služeb, které firmám, institucím i soukromým uživatelům umožní v krátké době vysokorychlostní připojení do Internetu za velmi atraktivních cenových podmínek. Díky širokopásmové bezdrátové síti, kterou GiTy|STAR ONE vybuduje, pak bude možné bezpečně obchodovat po Internetu, využívat aplikace umístěné na serverech sítě, přenášet velké objemy dat a pořádat video konference a to vše za ceny blížící se evropským standardům a tedy podstatně nižší než jsou současné ceny v ČR.

Hlavním cílem společnosti je podstatně přispět k rozvoji Internetu v České republice, který díky vysokým cenám za připojení stále svým rozšířením zaostává za vyspělými Evropskými zeměmi. "Jádrem naší nabídky jsou agresivní ceny, které vytvoří silné konkurenčního prostředí na trhu. Naše cenová politika je jednoduchá a srozumitelná, což umožní pružně reagovat na požadavky zákazníků", řekl Valentin Girstl, prezident GiTy, a.s. Konsorcium GiTy|STAR ONE bude nabízet nejen prosté připojení k Internetu a přenosovou kapacitu, ale hlavní úsilí bude směřovat do oblasti služeb s přidanou hodnotou jako tvorba internetového obsahu, zabezpečení infrastruktury pro elektronické obchodování a pro využívání elektronického podpisu. Jako významnou inovaci chce konsorcium uvést na český trh služby poskytování aplikací (ASP). Nabídka ASP služeb umožní využívat kancelářský software, komunikační programy a podnikové informační systémy a další aplikace uložené v datových centrech na serverech sítě, výrazně sníží investice uživatelů do IT a umožňuje i menším firmám užívat drahé, ale výkonné aplikace.

V případě poskytnutí licence hodlá konsorcium GiTy|STAR ONE investovat do vybudování sítě v následujících 5 letech 2,4 miliardy korun. První uživatelé v Praze, Brně a Ostravě budou díky velmi rychlému budování sítě připojeni již v listopadu tohoto roku. Konsorcium ve kterém má společnost GiTy, a.s. podíl 50,1% a Star One AG podíl 49,9%, bude sídlit v Brně.

"Jsme přesvědčeni, že naše kvalitní nabídka služeb výrazně přispěje k rozvoji českých telekomunikací a tím ke zvýšení atraktivnosti České republiky v očích zahraničních investorů z oborů zabývajících se nejmodernějšími technologiemi." řekl Dr. Ludwig Hoffmann, CEO společnosti Star One.

FWA (Fixed Wireless Access) sítě jsou typem bezdrátového spojení založeného na technologii PMP (Point-to-Multipoint). Jedná se v podstatě o celulární systémy založené na velkém počtu vzájemně se překrývajících buněk. Širokopásmové systémy, které pracují na frekvenci 26 (nebo 28) GHz, zajišťují velkou přenosovou kapacitu a spolehlivost přenosu, takže se mohou stát cenově výhodnější alternativou k pevným linkám. Proto lze hovořit o reálné konkurenci pro Český Telecom.

GiTy, a.s., je významná ryze česká společnost založená již v roce 1990. Na trhu působí jako přední systémový integrátor v telekomunikacích. Svým klientům poskytuje komplexní telekomunikační řešení zahrnující služby multimediálních sítí včetně jejich vzdáleného dohledu a managementu, služby vlastní veřejné datové sítě G-Net s využitím satelitního přenosu prostřednictvím vlastního satelitního hubu, přístup k Internetu, návrhy a realizace výkonných datových sítí LAN, MAN a WAN.

GiTy disponuje obrovskými zkušenostmi, neboť doposud realizovala téměř 5.000 instalací u klientů ze všech odvětví. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří Armáda ČR, ČEZ, ČNB, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto apod. Od roku 1996 je GiTy držitelem certifikátu kvality podle ISO 9002 a americké normy ASME NQA - 1.

GiTy poskytuje své služby na celém území ČR a prostřednictvím dceřinných společností i na Slovensku a v Bulharsku.

Společnost StarOne je vedoucí poskytovatel širokopásmového připojení v Německu, který velmi dynamicky rozšiřuje své působení do dalších zemí Evropy. Zaměřuje se především na bezdrátové přístupové sítě typu FWA, propojené vlastní vysokokapacitní optickou páteřní sítí. Vlastní 220 z celkového počtu 262 vydaných licencí na provozování FWA sítí v Německu, dále vlastní národní licenci ve Španělsku a 3 z 9 regionálních licencí ve Švýcarsku, jedná o získání licence ve Francii a účastní se výběrových řízení v Belgii a Itálii.

Může se opřít o velmi silnou a stabilní investiční základnu. Mezi největší akcionáře StarOne patří společnosti Incepta (Bechtel Group), fond Providence Equity Partners, Texas Pacific Group a GE Capital.