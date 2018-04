Připojení Palmů do bezdrátové sítě Wi-Fi pomocí karty bude snad brzy možné

Jednou z nejpopulárnějších platforem kapesních počítačů (PDA) je Palm. Po světě běhá (doslova) mnoho uživatelů, kteří by rádi připojili svůj Palm do bezdrátové sítě Wi-Fi. Výrobci přenosných počítačů jim vycházejí vstříc a do některých novějších modelů s Palm OS 5 již bezdrátový adaptér pro Wi-Fi zabudovali. Ostatní uživatelé však mají zatím smůlu, přestože by pro připojení adaptéru rádi využili slot pro rozšiřující karty standardu SDIO či Memory Stick. Dvě firmy však ohlásily adaptéry pro Palmy vybavené těmito sloty, přesto však uživatelé ještě zdaleka nemají vyhráno.

Firma SanDisk známá zejména jako dodavatel paměťových karet vyrábí SD Wi-Fi Card, kterou by teoreticky mělo být možné v Palmech se slotem SDIO využít. K dispozici jsou ovladače pro PDA s operačním systémem Microsoft Pocket PC 2002 a 2003, slibované ovladače pro Palm OS 4 a 5 však stále nejsou k dispozici. Uživatelé Palmů s operačním systémem verze 4 budou mít asi smůlu definitivně, společnost SanDisk ohlásila zastavení vývoje ovladačů pro tuto verzi. Uvedení ovladačů pro Palm OS 5 posunul SanDisk na prosinec, k dispozici by tedy měly být během několika dnů či týdnů na domácí stránce karty.

Uživatelům zařízení s Palm OS 5.0 udělá možná ještě větší radost firma Hagiwara Sys-Com. Ohlásila pro Wi-Fi na Palmu adaptéry dle standardu SDIO i Memory Stick IO (MSIO). Na trhu se adaptéry měly objevit ve třetím čtvrtletí, také Hagiwara však uvedení adaptérů odsunula na prosinec.

Geneze SDIO

Jedním z nejstarších dosud používaných standardů paměťových karet pro přenosná zařízení byla MultiMedia Card (MMC). Uživatelé mobilních telefonů se s ní mohli setkat například v komunikátorech telefonech firmy Nokia od verze 9000 do zatím poslední verze 9210i. MMC je dokonce využívána k distribuci her na N-Gage. Z MMC byl odvozen formát Secure Digital (SD), který přidal přepínač na kartě proti přepsání dat a systém pro správu digitálních práv (Digital Rights Management, DRM). Schopnosti SD dále rozšiřuje standard SDIO, který umožňuje připojit pomocí portu SD i jiná zařízení než paměťové karty.

Firma Sony přišla s vlastním standardem paměťových karet nazvaným Memory Stick. Původně byla jediným dodavatelem karet i zařízení, která je využívají. Nyní jsou však na trhu také výrobky dalších firem. Memory Stick byl rozšířen o řešení Magic Gate pro DRM a o funkci Memory Stick I/O pro připojení jiných zařízení.

Bezdrátový terminál, nebo slepá ulička?

PDA původně dokázaly komunikovat pouze se stolním počítačem. Časem bylo možné PDA propojit i smobilním telefonem, později začali výrobci slučovat funkce PDA a mobilu do jediného zařízení. Ostatní PDA začínají být nabízeny s adaptérem pro Bluetooth, Wi-Fi nebo oba standardy najednou. Mnoho PDA obsahuje vestavěný mikrofon a reproduktor, což je předurčuje pro IP telefonii. I kdyby PDA nedokázal efektivně využít zvukový vstup a výstup a neobsahoval ani adaptér pro bezdrátovou síť, má v některých situacích smysl rozšířit stávající PDA kartou a využívat jej k textové a grafické komunikaci. Jak může být podle vás velký trh bezdrátových adaptérů k PDA? Svoje názory můžete napsat mezi komentáře pod článkem.