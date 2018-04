Připojení Infraportu do PC pro použití např. s Nokií 6110

Pokud vlastníte počítač, který má na základní desce integrován vstup pro podporu infraportu, lze použít externí infraport

Krabice s infraportem obsahuje:

Zařízení je otestováno se základníma deskama Intel a Tekram a chodí zcela bezproblémově s Nokií 6110. Instalace je velmi jednoduchá, zastrčí se jen konektor do základní desky počítače a našroubuje se držák s konektorem na zadní část počítače mezi karty. Pak stačí jen v Biosu Enablovat InfraRed a je to.

Takto vypadá konektor na základní desce firmy Intel

Popis řadového konektoru MB Intel směrem zleva:

Speaker, Reset switch, Power LED, Hard drive activity LED, Infrared (IrDA) port, Sleep switch, Power switch

Popis jednotlivých pinů zprava: