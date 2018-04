Připojení do sítě Eridan: prázdninové a jiné výhody

Jistě si vzpomínáte na naše články o bezdrátových připojeních k internetu prostřednictvím sítě Eridan, které v Praze poskytuje firma SNISNET.CZ. Dnes se nám dostaly do rukou zprávy o zvýhodněné nabídce připojení.

V první řadě je to nabídka, kterou jsme zveřejnili již jako tiskovou zprávu. Jedná se o připojení zdarma po dobu dvou měsíců, pokud si objednáte služby sítě Eridan a uzavřete smlouvu v období od 22.6. 1999 do 31.8. 1999. Tyto data se ovšem vstahují k zaplacení zřízovacího poplatku na účet poskytovatele připojení.

V praxi to může vypadat i následovně: uzavřete smlouvu řekněme 15.6. 1999, ale zaplatíte až 30.8. 1999. Služby si ivšem objednáte až od 10.9. 1999. Dvouměsíční doba, po kterou nebudete platit za internet se pak počítá od data. Na kdz máte službu objednánu. Samozřejmě je tato akce podmíněna splacením zálohy ve výše uvedeném termínu.

Další novinkou jsou zvýhodněné poplatky při objednání více připojení. Pokud jste se sousedem v domě, kde z nějakého důvodu nemůžete být spojeni sítí a tudíž používat oba jedno připojení, je zde varianta, která by vám měla ušetřit peníze.

Při instalaci přípojného bodu v rámci objednávky více uživatelů se cena za instalaci sníží z 7900 na 5000 korun. Dále se sníží měsíční poplatky na následující úroveň:



počet připojení: cena v Kč/1 připojení 2 3000 3 2500 4 2200

Jistě vidíte, že jakási výhoda tu je. Ovšem nevím, jestli ji uživatelé budou využívat, jelikož lze samozřejmě trošku podvodem připojit k vašemu počítači ještě 1 nebo 2 v sítí a složit se s majiteli těchto počítačů na 1 účet připojení k internetu. Do jaké míry má toto ošetřené provozovatel internetu nevím, ale vyloučit nic nelze.