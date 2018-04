Připojení ADSL od Contactelu: Udělej si sám!

Sadu ADSL Contact zahrnující hardware, takzvaný balíček Bezpečný internet a aktivaci služby lze zakoupit za 2 790 korun. Zákazník nemusí čekat, až jej navštíví technik a zařízení zapojí, a může začít službu využívat již během 10 dnů. Před nákupem produktu si však zájemce o připojení k internetu pomocí ADSL musí ověřit dostupnost služby v místě předpokládané instalace. Contactel to umožní nejen pomocí webového formuláře, ale i zasláním SMS na číslo 777 199 569. Pokud by si zákazník modem zakoupil a jeho linka by ADSL neumožňovala navzdory údajům od Telecomu, které má Contactel k dispozici, může modem vrátit a peníze získat zpět.

Modem s firewallem a antivirový program v ceně

Měli jsme příležitost vidět samoinstalační balíček na vlastní oči. Nejvíce prostoru v něm zaujímá modem SANTIS ADSL 150 od švýcarské pobočky firmy Siemens. Na krabici je nicméně uveden jako výrobce tchaj-wanský Askey, který modem pro Siemense vyrábí. Podle zástupců má s tímto modemem dobré zkušenosti Sunrise, sesterská společnost Contactelu ve Švýcarsku. Modem obsahuje hardwarový firewall a Contactel do balíčku přidává i CD-ROM s antivirovým programem AVG v aktuální verzi 7 včetně licence.

Zajímalo nás, jak se modem připojuje k PC. V úvahu připadají zhruba tři možnosti: vestavěný modem jako karta do počítače, připojení přes USB a připojení přes Ethernet. Podle Contactelu vychází nejdráže modem připojený po Ethernetu, instaluje se však nejsnáze, a proto se Contactel rozhodl pro tuto možnost. O modemech připojitelných přes USB údajně Contactel jedná. Uvidíme, jaká část zákazníků si domů přinese zakoupený modem a teprve při pokusu o instalaci zjistí, že v počítači chybí síťový adaptér. Zákaznická podpora si možná přijde na své... Naštěstí je již u některých počítačů ethernetový adaptér integrován na základní desce, nebo jej lze doplnit jako přídavnou kartu, případně jako krabičku připojenou k portu USB.

Contactel podporuje používaní modemu nejen s operačním systémem Windows běžícím na PC, ale i s Macintoshem. Linux podporován není, s velkou pravděpodobností však modem komunikuje s počítačem protokolem TCP/IP po Ethernetu natolik standardně, že by mohlo být možné nakonfigurovat spojení i v Linuxu.

Záleží na ČTÚ a na Telecomu

"19. září očekáváme pozitivní rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, nařizující Českému Telecomu propojení v oblasti služeb ADSL podle našeho návrhu," uvedl ředitel Contactelu Michal Čupa. Firma by poté mohla zákazníkům nabídnout výhodnější ceny a rychlosti připojení. Alternativní operátoři včetně Contactelu totiž zatím Český Telecom kritizovali za zdržování zavádění ADSL na český trh a za úmyslné stanovení takových podmínek velkoobchodního prodeje, které vyhovují pouze dominantnímu operátorovi.

Na základě velkoobchodní nabídky Českého Telecomu je služba dostupná zatím jen v Praze, Brně a Ostravě. Limitovaný přístup je k dispozici také v několika desítkách dalších měst ČR. V dosahu technologie ADSL je zatím 1,678 milionu telefonních linek, což je 44 procent všech telefonních linek provozovaných Českým Telecomem. Do poloviny roku 2004 chce dominantní operátor postupně zprovoznit zhruba 100 dalších lokalit, čímž se pokrytí pevných linek Českého Telecomu službami ADSL zvýší ze současných 44 procent na přibližně 60 procent.