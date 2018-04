Případ s registrací slova W@P EuroTelem má rozuzlení

Před několika měsíci jsme vás informovali o tom, že společnost EuroTel se pokouší registrovat si ochrannou známku W@P na svoji firmu a tedy být jediným oprávněným uživatelem této známky v České republice. Tehdy jsme ovšem nevěděli, jaké je pozadí této registrace. Je po tak dlouhé době o něco jasněji?

EuroTel dal jasně najevo, že o důvodech vedoucích jej k registraci ochranné známky W@P se nehodlá bavit do doby, než mu bude registrace Úřadem pro průmyslové vlastnictví přiklepnuta. Pátrali jsme tedy dále, především v řadách majitele světové známky W@P, standardizátora WAPu jako protokolu, Wapfora.

Při naší komunikaci s WAPforem vyplynulo na povrch několik zajímavých skutečností. Především iniciátorem registrace ochranné známky W@P na společnost EuroTel v České republice je samotné WAPforum. Alespoň tak nás informovali jeho zástupci.

Celá věc se má tak. Krátce poté, co RadioMobil, jako druhý operátor v pořadí, spustil WAPové služby a rozjel kampaň na WAP, se WAPforum ohradilo proti tomu, že RadioMobil používá slovíčko W@P v popisu své služby. Zástupci RadioMobilu informovali WAPforum o tom, že podle nich nejde o zneužití ochranné známky W@P. RadioMobil upozornil WAPforum na to, že jedná v souladu s Trademark Usage Requirements a navíc, že Paegasí grafické ztvárnění značky W@P je diametrálně odlišné od toho, jak tuto značku presentuje WAPforum.

Svoji další roli sehrálo zřejmě především to, že RadioMobil není členem WAPfora, zatímco EuroTel ano. Můžeme se jenom domýšlet toho, že WAPforum přijalo nabídku EuroTelu na vyřešení situace registrací známky přímo na EuroTel. Vše se také mohlo odehrát jinak, EuroTel mohl jednat i na vlastní pěst a mohl také vyjít vstříc WAPforu. Úplnou pravdu zatím neznáme.

Jisté však je, že žádost o zaregistrování ochranné známky W@P EuroTel dne 29. března 2000 podal. Co jisté není, zda této žádosti Úřad pro průmyslové vlastnictví (ÚPV) vyhoví a i kdyby se tak stalo, není jisté, zda EuroTel svůj nárok na tuto ochrannou známku uhájí i poté, co na rozhodnutí ÚPV bude podán rozklad.

Podle odborníků na známkové právo by se sice v určitých případech přihlíželo k tomu, že souhlas s registrací ochranné známky dal vlastník světové registrace, v daném případě je ale problém s tím, že jméno W@P je bráno jako příliš obecné a navíc i samotné ustanovení WAPfora ohledně používání této známky se liší od praxe, kterou WAPforum chtělo použít na RadioMobil.

Celý případ, ačkoliv se nám zřejmě velkou část jeho pozadí podařilo rozkódovat, má stále mnoho nejasností a nelze jasně říci, kdo je tu obětí a kdo agresorem.

Na jednu stranu lze pochopit snahu WAPfora, aby si každý uživatel značky W@P nedeformoval toto logo podle momentální nálady svého grafického studia. To je opravdu běžně nepřípustné - RadioMobilu by se také nelíbilo, kdybychom jeho křídlo nabarvili na zeleno, protože nám to bude lépe ladit k serveru.

Na druhou stranu lze akceptovat i názor RadioMobilu, že není důvod, proč by neměl slovíčko W@P používat, zejména pokud je ve spojení s názvem sítě Paegas, tedy Paegas W@P - i zde lze pochopit odlišnost grafického vyjádření.

Pokud bychom se snažili soudit roli EuroTelu, záleží na tom, zda jednal na pokyn WAPfora, nebo zda sám iniciativně celý případ pojal jako vítanou příležitost, jak své konkurenty podtrhnout - v tom případě je nutno říci, že by šlo o velmi nechutný způsob konkurenčního boje.