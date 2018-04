Přinese volba operátora nezávislost na Českém Telecomu?

Od 1. července tohoto roku začne v českých pevných sítích fungovat služba volba operátora. Podle optimistů v tomto okamžiku začne ta pravá liberalizace telekomunikací, která zasadí velkou ránu stále fakticky monopolnímu Českému Telecomu. Podle pesimistů se ale nezmění vůbec nic a Telecom bude dál neohroženě ždímat zákazníky. Faktem je, že s touto službou si budete moci před každým hovorem ze svého telefonu vybrat, jestli chcete využít služeb Telecomu, nebo jiné společnosti. Vše má ale několik háčků. Ve skutečnosti služba volba operátora české telekomunikace nespasí – může jim však výrazně pomoci.

Nová telefonní linka je drahá

Každý telefonní operátor, který chce být alternativou k Českému Telecomu, narazí na jeden zásadní problém – natažení telefonních linek až k zákazníkům je velmi drahé. Jenže pokud se operátoři nedostanou až do domácností a malých firem, nemohou Telecomu konkurovat. Proto je v zájmu tržního prostředí, aby konkurenti našeho dominantního operátora měli přístup do jeho sítě a mohli částečně využívat jeho infrastrukturu.

Existují dva způsoby, jak zákazníkům umožnit volání prostřednictvím jiných sítí než Telecomu, aniž by k nim tito operátoři museli fyzicky natáhnou linku. Jedním je služba volba operátora, druhým zpřístupnění ­místních smyček. Obě možnosti připojení zákazníka ke konkurenční síti se doplňují a dá se říct, že pro plnou liberalizaci hlasových služeb na pevných linkách musí také být obě umožněny. Jenže realita v České republice je poněkud jiná – o zpřístupnění místních smyček náš telekomunikační zákon ani neslyšel; snad s tím bude počítat chystaná novela. Volba operátora by měla fungovat částečně od 1. července 2002, naplno od 1. ledna 2003.

Dva způsoby volby alternativního operátora

V současnosti, když chcete volat z pevného telefonu, jednoduše zvednete sluchátko a vytočíte číslo. Za hovor budete platit Českému Telecomu (pravděpodobnost, že jste snad připojeni k síti jiného operátora, je velmi malá). Až budete mít službu volba operátora, vytočíte před každým hovorem ještě čtyřčíslí, které určí, přes kterou síť se hovor uskuteční. Hovor tak sice bude využívat linku Českého Telecomu, ale jenom do nejbližší ústředny. Z ní totiž bude přepojený do sítě jiného operátora, který zajistí spojení až k volanému účastníkovi, a to bez ohledu na to, ke které síti (nebo ve které zemí) je připojen.

Speciální čtyřčíslí začíná číslicemi 10, za kterými je dvojmístný kód operátora. V současnosti mají přidělený kód pro volbu operátora tyto společnosti: Aliatel (1012), Contactel (1055), eTel (1010) a GTS (1023). Kódy přiděluje ČTÚ a předpokládá se, že v budoucnu o kód zažádá i Český Telecom. Když budete volat z Prahy do Ostravy na telefonní číslo 1234567, vytočíte v současnosti 069 1234567. Totéž uděláte i později, když budete chtít volat prostřednictvím sítě Českého Telecomu. Když ale budete chtít volat přes Aliatel, zadáte na klávesnici telefonu číslo 1012 069 1234567. Čeští operátoři se dohodli na čtyřech typech hovorů, pro které se bude používat volba operátora: místní, národní (meziměstské), do mobilních sítí a do zahraničí.

Popsanému způsobu volby operátora se říká call-by-call. Existuje ještě další služba, které se česky bude zřejmě říkat ­předvolba operátora (carrier pre-selection). V jejím případě nepotřebujete zadávat žádný speciální kód před každým hovorem, ale nastavíte si používání alternativních operátorů pro každý druh hovoru. Dělat to budete také prostřednictvím kódu (případně prostřednictvím nějaké speciální infolinky), ale jenom tehdy, když budete chtít toto nastavení změnit. S předvolbou operátora budete moci volat na stejné číslo jako dřív (069 1234567), ale síť Českého Telecomu automaticky předá hovor do vybrané sítě.

Volba operátora před předvolbou ale bude mít vždy přednost. Pokud si tedy nastavíte, že pro meziměstské hovory budete vždy používat síť Aliatel, ale GTS vám nabídne třeba výhodné víkendové slevy, budete moci vytočit 1023 069 1234567 a budete volat přes GTS namísto přednastaveného Aliatelu. Ale hned další hovor bez vytočení speciálního čtyřčíslí už bude realizován prostřednictvím Aliatelu. Z tohoto důvodu se předpokládá, že si o čtyřčíslí pro volbu operátora požádá i Český Telecom. Pro něj totiž nebude problém nabídnout speciální slevy, které budou moci jeho zákazníci využívat i tehdy, když si předvolbou vyberou jiného operátora. Předvolba operátora ale začne fungovat až od 1. ledna 2003; volba operátora by měla být zákazníkům k dispozici již 1. července 2002.

Jaká jsou úskalí volby operátora?

Tím nejdůležitějším předpokladem pro spuštění služby volba operátora je podpora ze strany Českého Telecomu. Tomu to sice předepisuje telekomunikační zákon, jenže v něm nejsou žádné sankce za nesplnění této povinnosti. Telecom sice může dostat pokutu až deset milionů korun, ale to je asi tak vše. Nicméně zástupci Českého Telecomu na půdě APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) prohlásili, že jejich síť bude k 1. červenci pro volbu operátora připravena, stejně jako bude Český Telecom připraven službu spustit.

Pokud tedy Telecom službu spustí a vy budete mít tarif, který volbu operátora umožňuje (Home Mini tuto službu neumožňuje), budete moci uzavřít smlouvu s jiným operátorem. Od něj vám budou za používání služby volby operátora chodit faktury. Operátorů si samozřejmě budete moci vybrat víc – zatím ale platí, že s každým budete muset uzavřít smlouvu (ať už písemnou, nebo telefonickou prostřednictvím infolinky). V současnosti nebude fungovat žádná obdoba předplacených karet u mobilních operátorů (kdy byste nemuseli uzavírat smlouvu, jenom byste si koupili kredit a ten na pevné lince provolali). Počkat si také budeme muset na to, že nám nebude chodit několik faktur, ale přijde jen jeden účet za telefon, ve kterém budou přiložené faktury jiných operátorů, případně že zaplatíte jenom Telecomu a ten už předá peníze ostatním.

Pro internet volba operátora nebude

Spousta domácích uživatelů se těší na to, že po spuštění volby operátora budou moci levně surfovat po internetu. Jenže pro ty mají alternativní operátoři špatnou zprávu: internetové hovory za současných cen by se jim nevyplatily. Tarif Internet 2002 totiž podle nich přesně vystihuje reálné náklady a pro zlevnění u něj není prostor. Proto bude volba operátora platit jenom pro klasické hlasové hovory po ČR (i do mobilních sítí) a do zahraničí.

Před alternativními operátory tak vedle získání spousty nových zákazníků po spuštění volby operátora leží ještě jeden problém – dohodnout se s Českým Telecomem na propojovacích poplatcích, které mu samozřejmě v případě hovorů prostřednictvím služby volba operátora budou muset platit. Nicméně podle zástupců operátorů by jednání mělo proběhnout hladce – existuje totiž cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o propojovacích poplatcích při hovoru na zelené linky, které je v principu stejné. Takže v pondělí 1. července bychom měli poprvé vyzkoušet, jaké to je volat z běžného pevného telefonu levněji a než dosud.