Princ spasí Microsoft: 9 mld USD pro Teledesic

Saudsko arabský miliardář, princ Alwaleed bin Talal, je rozhodunut spasit megalomanský projekt firmy Microsoft - družicovou síť Teledesic. Princova rijádská kancelář to potvrdila na štědrý den a dala tak patrně nejhezčí dáreček pod stromeček Billu Gatesovi a Craigu McCawovi - současnému šéfovi Teledesicu.

Do microsoftího projektu Internetu it the Sky, jak se také Teledesic nezřídka honosně nazývá pro svoji plánovanou až 2MB rychlost, hodlá saudsko-arabský magnát investovat maličkost - cca. 9 miliard dolarů. Vzhledem k jeho úhrnné hodnotě majetku, jenž mu může i Gates závidět, je to pro něj pakatel. Je vidět, že hotovost získaná z barelů ropy je přeci jenom tvrdší měnou tohoto světa.

Jedenačtyřicetiletý Alwaleed bin Talal není v oboru médií a telekomunikací žádným nováčkem - podstatnou část svých příjmů z ropy již delší dobu nechá plynout do telekomunikačního a mediálního odvětví. Není bez zajímavosti, že mu patří i 1 procento podílu na americkém koncernu Motorola, pěti procenty se podílí na mediálním světě Ruperta Murdocha a pokud by mu spojenectví s Microsoftem nepřineslo kýžený profit, nemusí litovat - vlastní hezký podíl na Netscape Communications. Kromě toho vlastní podíly v Apple i v aerolinkách TWA. Další aerolinky vlastní jeho otec...

Satelitní síť Teledesicu se zmohla z fantaskních projektů k projektům realizovatelným - patrně bude mít to nejdůležitější: peníze na to, aby do roku 2002 vypustila všechny plánované satelity. Návrat McCawa do čela Teledesicu se vyplácí.