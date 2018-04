Přináší T-Mobile konečně levnější roaming?

Když RadioMobil oznamoval novinářům, že přejmenuje svou síť Paegas na T-Mobile, přidával výčet výhod, které to přinese (více o přejmenování najdete zde a zde). Dozvěděli jsme se, že RadioMobil ušetří na tvorbě reklamních kampaní, nákupu technologií, vývoji nových produktů, propagačních materiálech – obecně tedy vydá měně peněz a bude si tak moci dovolit chtít po zákaznících méně peněz za volání. Ovšem jediné, co přejmenování přineslo v prvních týdnech a měsících zákazníkům, byla mohutná a přitom nudná reklamní masáž a rozporuplný pocit, že jsou součástí světové značky, o které do té doby většina z nich ani neslyšela.

Jediné, co zpočátku vypadalo jako částečně výhodné, byl speciální roamingový tarif WorldClass pro firemní zákazníky. Nyní se dočkali i „běžní zákazníci”. Od 1. června si mohou všichni majitelé paušálních programů tento tarif aktivovat také. Jeho největší předností je fakt, že za roaming u většiny hovorů platíte jednotnou sazbu ve všech zemích, které jsou do tarifu WorldClass zahrnuty. Problém je ale v tom, že z 23 zemí zahrnutých do WorldClass (patří tam ještě Česká republika, kterou nepočítáme, je domácí, a San Marino a Vatikán, které ovšem nemají vlastní sítě a pokrývají je italští operátoři) je v celých 15 z nich levnější volat se standardním roamingem a často i z jiné sítě, než z té zahrnuté do "výhodného" tarifu WorldClass.

Aby RadioMobil WorldClass zákazníkům zpříjemnil, nabízí v letních měsících (červen, červenec) speciální ceny. Jak vysoké budou ceny od září v tuto chvíli není jasné. Je ale pravděpodobné, že se RadioMobil vrátí k cenám, které platily pro WorldClass pro firemní zákazníky až dosud. Tarif WorldClass si můžete aktivovat na infolince. Jedinou podmínkou, vedle nutnosti mít paušální program, je mít již aktivovanou službu Holiday roaming nebo plnohodnotný roaming, což snad má v tuto chvíli každý majitel paušálu.

Ceny za volání jsou jednoduché. Pokud se nacházíte v zemi, která je zahrnuta do programu WorldClass, a jste v síti, která je v tomto programu také, potom za každý hovor do libovolné země či sítě WorldClass platíte 25 Kč (standardně 37 Kč) za minutu (všechny ceny v článku jsou bez 5% DPH). Mimochodem, první minuta se účtuje celá, poté se účtuje po vteřinách. Pokud jste v zemi WorldClass, ale v síti, která do programu WorldClass zahrnuta není, potom za hovory do zemí WorldClass (opět do libovolné sítě, pevné či mobilní) zaplatíte 30 Kč (standardně 40 Kč) za minutu. Když budete roamovat v zemích, které do seznamu WorldClass nepatří, potom platíte podle ceníku, který najdete na webu T-Mobile nebo ze kterého vám cenu přečte operátorka na infolince (má k dispozici stejný ceník). Za příchozí hovory se platí stejně jako dosud - podle svého standardního tarifu platíte za minutu totéž, co byste zaplatili do navštívené země za mezinárodní hovor z České republiky.

Prohlédněte si dobře tabulku a porovnejte si ceny, které platíte s WorldClass nebo bez tohoto programu. Ve většině zemí je ovšem standardní roaming levnější než nezvýhodněný WorldClass (ty jsou v tabulce červeným písmem). Bohužel, program WorldClass si můžete aktivovat či deaktivovat až po uplynutí jednoho měsíce od poslední změny - takže si dopředu musíte rozmyslet, kam budete více cestovat a který roamingový program se vám vyplatí. Takže pokud cestujete v červnu nebo srpnu do jiné země než je Dánsko, Gibraltar, Itálie, Maďarsko a Švédsko, na dva měsíce si WorldClass aktivujte. Poté na WorldClass zapomeňte, zvláště když nebudete cestovat do Belgie, Francie, Lucemburska, Monaka, Španělska, Švýcarska, USA nebo Velké Británie - jinak na WorldClassu proděláte. Zarážející je, že se standardním tarifem WorldClass voláte dráže ve všech okolních státech a to přesto, že ve všech jsou sítě T-Mobile...

Přehled zemí a ceník služby WorldClass

V tabulce najdete přehled všech zemí a sítí, které jsou v programu WorldClass. U každé země uvádíme i nejvýhodnější sazbu ve špičce, kterou zaplatí zákazníci RadioMobilu za volání do České republiky v tuto chvíli se standardními roamingovými programy (Holiday, plný roaming). Ceny pochází z ceníku na stránkách T-Mobile.cz ze dne 2. června v 19:25.

Země WorldClass Síť WorldClass Nejvýhodnější cena bez WorldClass Andora - 32,87 Kč + 16,44 Kč (STA) Belgie Mobistar 57,83 Kč (Belgacom, Mobistar) Dánsko TDC Mobil 24,71 Kč + 1,08 Kč (Telia) Francie Bouygues 41,05 Kč (Bouygues) Gibraltar - 29,09 Kč (Gibtel) Irsko Meteor 30,83 Kč (Eircell, Meteor) Itálie TIM 20,09 Kč (Blu) Lichtenštejnsko - 38,14 Kč (Tango/Tele2) Lucembursko P+T Luxembourg 39,30 Kč (P+T Luxembourg) Maďarsko Westel 19,47 Kč (Vodafone) Monako - 70,06 Kč (Monaco Telecom) Německo T-Mobile (D1) 35,92 Kč (T-Mobile) Nizozemí Ben 26,05 Kč (Ben) Norsko NetCom 29,95 Kč + 2,58 Kč (Telenor) Polsko Era 33,36 Kč (Centertel) Portugalsko TMN 30,90 Kč (Vodafone) Rakousko T-Mobile (max.mobil) 30,78 Kč (tele.ring) Řecko Stet Hellas 26,49 Kč (Vodafone) Španělsko Amena 39,73 Kč + 16,39 Kč (Xfera) Švédsko Telia 21,91 Kč + 1,39 Kč (Comviq) Švýcarsko Sunrise (diAx) 42,53 Kč (Sunrise - diAx) USA VoiceStream 54,36 Kč (Nextel iDen), GSM 1900: 67,49 Kč (BellSouth, Pacific Bell, VoiceStream) Velká Británie T-Mobile (One2One) 38,91 Kč (Jersey, T-Mobile)